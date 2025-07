Sanità in Calabria, ecco il piano straordinario della Regione per l’estate

3 minuti per la lettura

Elisoccorso e volo notturno, è questo il piano straordinario della sanità in Calabria per l’estate voluto dal presidente Roberto Occhiuto per affrontare le emergenze: Tre piazzole riqualificate e quindici stadi comunali indicati per l’atterraggio

Il Dipartimento di Emergenza ed Urgenza della Regione Calabria, in collaborazione con l’Asp di Cosenza ha attivato un piano straordinario, voluto dal presidente Occhiuto, per potenziare la sicurezza sanitaria soprattutto durante il periodo estivo. L’iniziativa consiste nell’attivazione di 26 punti di atterraggio notturno, che consentiranno all’elisoccorso calabrese di poter operare anche di notte in aree turistiche costiere e interne, garantendo interventi rapidi e tempestivi per cittadini e turisti.

La notizia, diffusa dalla Regione Calabria e veicolata dalla dottoressa Antonella Arvia, responsabile del distretto sanitario di Trebisacce, evidenzia che l’iniziativa rappresenta un intervento strutturale ed epocale per la Regione Calabria, che non si esaurirà con la fine dell’estate in corso.

I nuovi siti di atterraggio, individuati e autorizzati all’uso notturno dalla Elitaliana, impresa capofila del raggruppamento appaltatore del servizio di elisoccorso regionale, con la collaborazione dei Comuni e della Centrale Operativa 118, costituiranno infatti quella rete infrastrutturale attesa da decenni e di cui la Regione era ancora carente. «L’obiettivo principale è ridurre drasticamente i tempi di soccorso in caso di emergenze gravi, come traumi, infarti e ictus, migliorando la copertura sanitaria in tutta la regione. Con la nuova rete, oltre il 95% del territorio calabrese sarà raggiungibile in meno di 20 minuti di volo, anche di notte».

«Il potenziamento del servizio di elisoccorso – continua la nota -, si inserisce in un più ampio piano di rafforzamento del sistema di emergenza-urgenza, che prevede ulteriori interventi infrastrutturali, come la realizzazione di altre elisuperfici certificate H24 (partendo dai Comuni sedi di presidi ospedalieri), formazione specialistica per il personale e il miglioramento delle reti di comunicazione».

SANITÀ IN CALABRIA, LE ELISUPERFICI NEL PIANO PER L’ESTATE

Nel particolare, personale ha realizzato oppure adeguato e certificato H24 3 elisuperfici, da quella di Cosenza Cannuzze – che era utilizzabile solo di giorno – a quelle degli ospedali di Rossano e Lamezia Terme (quest’ultima in corso di certificazione Enac), realizzate ex novo grazie all’appalto avviato lo scorso anno dall’Asp di Cosenza.

Oltre alle 3 nuove piazzole, autorizzati alle operazioni notturne ben 15 stadi comunali rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa aeronautica di riferimento. In particolare i campi sportivi (in erba e illuminati) dei seguenti comuni: Acquappesa, Africo, Amantea, Ardore Marina, Belvedere Marittimo, Castrovillari, Crotone, Cutro, Diamante, Gioia Tauro, Isola Capo Rizzuto, Praia a Mare, Roccella Ionica, San Giovanni in Fiore, Trebisacce, nonché in corso di autorizzazione Acri, Cassano allo Ionio, Paola (area ex mercatale), Scalea e Soverato.

Inoltre «È imminente la sottoscrizione di un protocollo di intesa con la Prefettura di Reggio e gli altri enti competenti per l’utilizzo a scopo sanitario della elisuperficie della Polizia all’aeroporto di Reggio, in modo da consentire all’elisoccorso di operare sulla Città anche nelle ore di chiusura del limitrofo aeroporto internazionale». A questo punto di atterraggio si aggiungono le 2 elisuperfici notturne già certificate di Locri e Polistena. In tutto saranno quindi 26 i punti di atterraggio utilizzabili in H24 a partire già dalla prossima settimana.