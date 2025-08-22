Dopo le dimissioni di Occhiuto ecco chi resta a governare la sanità in Calabria

3 minuti per la lettura

Dopo le dimissioni da commissario straordinario presentate da Roberto Occhiuto ecco chi resta a governare la sanità in Calabria tra compiti e l’incognita del Pnrr

Roberto Occhiuto non è più commissario ad acta per il piano di rientro del sistema sanitario calabrese e i due sub commissari Ernesto Esposito e Iole Fantozzi sono di fatto già subentrati come “reggenti”. E questo è un dato di fatto ampiamente spiegato dal Quotidiano. Quello che resta da capire è come funzionerà la sanità commissariata in questo periodo di vacatio. A Fantozzi ed Esposito, di fatto, restano in mano le funzioni attribuite durante la nomina.

Fantozzi fu incaricata, tra le altre cose, di monitorare il bilancio regionale e le risorse assegnate al servizio sanitario regionale, verificare il trasferimento delle risorse alle aziende e, in un primo momento, anche regolarizzare la situazione debitoria delle Asp. Altro punto: i tempi di pagamento da ridurre e la ricognizione, quantificazione e gestione del contenzioso attivo e passivo con tanto di verifica dei fondi rischi aziendali e il bilancio consolidato sanitario regionale. Per Esposito un compito altrettanto duro: come primo punto nel suo mandato, infatti, aveva in carico “ogni necessaria iniziativa” per riportare i Lea allo standard di riferimento “in particolare con riguardo all’adesione agli screening oncologici, all’assistenza territoriale ed alla qualità e sicurezza dell’assistenza ospedaliera”.

Negli ospedali nulla cambia. I commissari straordinari nominati da Occhiuto restano in carica per un anno con possibilità anche di rinnovo per un solo anno ancora. I direttori generali hanno invece un incarico triennale, salvo ovviamente dimissioni.

Il punto più doloroso, al momento, è quello del dipartimento salute e welfare della Regione Calabria gestito da Tommaso Calabrò, uno degli indagati nell’inchiesta della Procura di Catanzaro. La partita vera, però, si gioca a Roma. Sarà il Consiglio dei ministri a dover decidere il da farsi acquisiti i pareri di Mef e Salute.

GOVERNARE LA SANITÀ IN CALABRIA, L’ATTESA PER LA FINE DEL COMMISSARIAMENTO

A settembre in molti sperano nella dichiarazione ufficiale di fine del commissariamento regionale. In ballo c’è in discussione un nuovo piano di rientro che dovrebbe ottenere il via libera dei ministeri. A quel punto si tornerà a gestione ordinaria. Molto probabile che il prossimo presidente dovrà decidere se nominare (o tenere a sé le deleghe come ribadito da Occhiuto in questi mesi) un assessore alla Salute. Roba che da queste parti non si vede da oltre un decennio.

Commissariamento o meno c’è da mettere mano al nuovo programma operativo regionale, approvato nel 2022 da Occhiuto e in scadenza a dicembre 2025. Un documento fondamentale per ridisegnare il perimetro della sanità in Calabria, lì dove riorganizzazione ospedaliera e territoriale hanno faticato enormemente a realizzarsi.

Altro punto: il Pnrr, vera grande incognita. La super consulente con il compito di supervisionare la missione 6 Licia Petropulacos lascerà l’incarico ad ottobre perché in scadenza.

Nel frattempo, però, le dimissioni hanno prodotto già un effetto secondario. Da giugno non si sa più lo stato di avanzamento del Pnrr sanità in Calabria. Le Asp, invece, vanno avanti. Si continua a procedere sulle Case di comunità con affidamenti e pagamenti. Tutto resta aperto con la promessa di cambiare (a breve).