Sanità Calabria, il Governo revoca il commissariamento

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Il Consiglio dei Ministri ha revocato il commissariamento della sanità in Calabria. Occhiuto: evento storico

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, e con parere favorevole dei ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti e della Salute Orazio Schillaci, ha deliberato la revoca del commissariamento per la sanità della Regione Calabria.

«Un risultato storico» commenta il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, in queste ore a Roma per una serie di incontri istituzionali e seguire da vicino gli sviluppi del Consiglio dei Ministri. «Diciassette anni con questa camicia di forza – dice Occhiuto – Ce ne siamo liberati».

Il presidente, partecipando a un forum con i giornalisti dell’Altravoce-Il Quotidiano, annunciava poco più di un anno fa che la fine del commissariamento era vicina. In autunno, in campagna elettorale, la premier Giorgia Meloni da Lamezia ribadiva che il Governo era pronto a revocarlo. Poche settimane fa, infine, l’ultimo annuncio del ministro Calderoli. In mezzo un lungo lavoro con i funzionari dei ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Sanità.