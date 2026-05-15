Occhiuto: «In sanità molto va fatto, il diritto alla cura non è garantito»

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Dura presa di posizione del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che sulla Sanità denuncia: «Il diritto alla cura non è garantito ai calabresi, ma da qualche anno neppure agli italiani»

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo nella sede della Giunta alla Cittadella Regionale a Catanzaro a un incontro sulla sanità non ha perso l’occasione per dire la sua sulla situazione con una vera e propria denuncia della drammaticità della situazione. «In sanità ancora moltissimo va fatto – ha detto Occhiuto – perché il diritto alla cura non è garantito ai calabresi, ma da qualche anno purtroppo non è garantito nemmeno agli italiani. Anche nelle Regioni che si ritenevano eccellenti oggi c’è un percepito della sanità molto peggiorato rispetto a qualche anno fa».

Per il governatore della Regione «il commissariamento (per quanto riguarda la Calabria, ndr) ha aggravato i problemi. Ora ne siamo usciti, il mio obiettivo è uscire dal piano di rientro e poter utilizzare, oltre ai fondi sanitari, anche il Fondo sociale europeo per garantire una integrazione tra sociale e sanità come è giusto che ci sia».

OCCHIUTO, LA SANITÀ E IL DIRITTO ALLA CURA, LA PROPOSTA: «LEGHIAMO LA SPESA SANITARIA AL PIL»

Occhiuto ha, quindi, lanciato l’idea di legare la spesa sanitaria al Pil, facendo riferimento a «quanto fatto, su suggerimento di Donald Trump, prevedendo di agganciare la spesa militare al Pil. Credo che, senza che qualcuno ce lo debba suggerire, potremmo prevedere in futuro di agganciare il finanziamento del Fondo sanitario nazionale al Pil».

Ma per Occhiuto non bisogna guardare al problema sanitario solo pensando alla parte finanziaria. «Credo – ha aggiunto – anche che il tema della sanità non sia solo un tema di risorse. Questo governo, per esempio, ha di molto aumentato le risorse per la sanità. Il problema della sanità è legato a un deficit di riforme accumulato negli ultimi 20-30anni, che ha reso il “motore” della sanità inefficiente. E – ha concluso il presidente della Regione Calabria – quando un motore è inefficiente, anche se ci metti più benzina non è non è detto che il motore giri meglio».