Rischio idrogeologico in Calabria, incontro Regione-Università-Autorità di bacino

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Un incontro sul rischio idrogeologico tra Regione Calabria, Università Mediterranea, Università federale di rio de Janeiro e Autorità di bacino si è svolto presso la cittadella regionale presieduta dal vicepresidente Filippo Mancuso

CATANZARO – Rischio idrogeologico e alluvioni. Presieduto dal vicepresidente e assessore regionale ai Lavori pubblici, Urbanistica, Difesa del suolo e Politiche della casa, Filippo Mancuso, un incontro istituzionale di coordinamento operativo, in Cittadella regionale a Catanzaro. L’incontro rientra nell’ambito dell’accordo quadro sottoscritto da Regione Calabria con il Dipartimento Diceam dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’Università Federale di Rio de Janeiro e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

“Con questo Accordo – spiega il vicepresidente Mancuso – intendiamo avviare un programma condiviso di ricerca scientifica e applicata”. Programma “finalizzato alla gestione sostenibile delle inondazioni urbane”. Da realizzarsi “attraverso lo sviluppo di attività sperimentali in aree pilota individuate nei comuni di Reggio Calabria e Catanzaro, particolarmente esposti al rischio di allagamenti. L’obiettivo è mettere a sistema le competenze istituzionali e tecnico-scientifiche dei soggetti coinvolti”. L’accordo mira, inoltre, ad “analizzare le criticità idrauliche dei contesti urbani calabresi. Sviluppare modelli previsionali avanzati per la valutazione del rischio e definire strategie operative basate su soluzioni innovative di drenaggio urbano sostenibile e di invarianza idraulica”.

All’incontro hanno partecipato il dirigente del settore 3 – Difesa del suolo e Tutela idrogeologica, Pierluigi Mancuso, e la funzionaria Stefania Romanò. Presente anche Franca Comito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. La componente accademica e scientifica era, invece, rappresentata dal professor Giuseppe Barbaro, per il Dipartimento Diceam dell’Ateneo reggino. Barbaro ha coordinato il gruppo di lavoro composto da Francesca Novembre, Francesca Minniti, Giuseppe Mauro e Angela Fedele, e dal professor Marcelo Gomes Miguez, referente dell’Università Federale di Rio de Janeiro e del laboratorio accreditato presso la Cattedra Unesco sul drenaggio urbano sostenibile.

Nel corso dell’incontro evidenziata, anche, la rilevanza strategica della collaborazione tra la Regione Calabria e le eccellenze accademiche nazionali e internazionali. Una collaborazione considerata uno strumento fondamentale per rafforzare la capacità di pianificazione degli enti locali. Ma anche per promuovere interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e incrementare la sicurezza delle comunità e dei centri urbani del territorio calabrese.