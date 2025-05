Bruxelles, Mimmo Lucano dona una Kefiah a Mattarella

1 minuto per la lettura

All’Eurocamera, l’eurodeputato Mimmo Lucano ha donato una kefiah al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il gesto simbolico, un fuori programma.

STRASBURGO – Un fuori programma ha animato l’incontro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la delegazione italiana all’Eurocamera, dove l’eurodeputato di Sinistra Italiana, Mimmo Lucano, ha compiuto un gesto simbolico donando una kefiah palestinese al Capo dello Stato.

L’episodio è avvenuto al termine dell’intervento di Mattarella, quando tutti gli europarlamentari italiani si sono avvicinati per salutarlo o scattare un selfie. Lucano, noto per le sue posizioni in difesa dei diritti umani e per l’accoglienza, ha atteso il suo turno, poi presentandosi come «il sindaco di Riace», ha consegnato la kefiah al presidente della Repubblica. La kefiah è un simbolo riconosciuto di solidarietà con il popolo palestinese.