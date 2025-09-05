Paura all’ospedale di Palmi: trovata una bomba a mano

2 minuti per la lettura

Attimi di paura all’ex ospedale “Francesco Pentimalli” di Palmi: trovata una bomba a mano funzionante sul retro.

PALMI (RC) – Momenti di tensione ieri pomeriggio a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, un contenitore con dentro una bomba a mano rinvenuto in un vano vicino alla cisterna dell’acqua, nel retro dell’ex ospedale “Francesco Pentimalli” di via Bruno Buozzi.

La scoperta, avvenuta in maniera del tutto casuale, ha fatto scattare immediatamente l’allarme e mobilitato forze dell’ordine e vigili del fuoco, che sono intervenuti per mettere in sicurezza la struttura e garantire l’incolumità degli utenti e del personale in servizio.

Sul posto sono arrivati carabinieri, poliziotti, i vigili del fuoco e gli artificieri, che hanno preso in carico l’ordigno.

Dopo un’attenta ispezione, gli specialisti hanno confermato che si trattava di una bomba a mano perfettamente funzionante e hanno predisposto il trasferimento in un’area sicura.

Le operazioni di bonifica si sono svolte in località Pontevecchio, in aperta campagna, dove la granata è stata fatta brillare. Un intervento lungo e complesso che si è concluso senza rischi per la popolazione. Resta il mistero sulla presenza dell’ordigno in un luogo come un ospedale; le prime ipotesi formulate dagli investigatori parlano di un possibile abbandono volontario: chi aveva quella bomba avrebbe scelto di disfarsene rapidamente, preferendo nasconderla in un luogo poco frequentato anziché trasportarla in auto, con il pericolo che potesse esplodere durante il tragitto.

SI INDAGA SULLA PROVENIENZA DELLA BOMBA A MANO TROVATA NELL’OSPEDALE DI PALMI

Le indagini serviranno a chiarire ogni dettaglio e ricostruire l’esatta provenienza dell’ordigno.

In città, il clima di allarme si è percepito sin dalle prime ore del pomeriggio, quando il via vai dei mezzi delle forze dell’ordine ha fatto intuire la gravità della situazione, e infatti poco dopo è arrivata la conferma ufficiale.

L’ex ospedale “Pentimalli”, oggi convertito in Casa di Comunità, rappresenta un presidio sanitario di grande importanza per Palmi e per il territorio circostante.

All’interno della struttura si trovano la Camera iperbarica – l’unica in tutto il Meridione – diversi ambulatori e, grazie a recenti interventi dell’Asp con fondi Pnnr, anche un centro radiologico e un servizio di mammografia.

Un presidio dunque vitale, che negli anni Duemila aveva rischiato la chiusura definitiva dopo un lungo periodo di declino. Solo una riorganizzazione dei servizi ha consentito di salvarlo e di restituirlo alla cittadinanza come punto di riferimento sanitario.