Gioiosa, cadavere trovato nel lenzuolo: due indagati

Due indagati per l’omicidio del 37enne indiano Kumar Pankaj, il cui cadavere fu trovato avvolto in un lenzuolo nel centro storico di Gioiosa Ionica

Reggio Calabria – Era il 20 agosto 2025 quando il corpo di Kumar Pankaj veniva ritrovato a Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria. Da quanto si apprende, sono due le persone indagate per l’omicidio del 37enne indiano. Già il 13 settembre scorso si era provveduto a fermare quello che poteva essere il presunto assassino. Il cadavere fu trovato avvolto in un lenzuolo in un vicolo del centro storico di Gioiosa e in avanzato stato di decomposizione; Ora sono due gli indagati.

Anche loro entrambi indiani, S. I. si trova attualmente in carcere, ed è sospettato di essere l’assassino materiale, mentre K.A. sarebbe sospettato di favoreggiamento. Il Ris di Messina ha iniziato lunedì gli accertamenti urgenti sulle tracce ematiche rinvenute nell’abitazione dove viveva l’indiano attualmente detenuto, prelevando anche diversi campioni, compresi dei mozziconi di sigaretta.

La difesa della famiglia del 37enne Pankaj è affidata all’avvocato Chiara Penna. L’indiano in carcere S.I. è difeso dall’avvocato Angela Giampaolo. K.A., sospettato di favoreggiamento, è difeso dall’avvocato Giorgio Raffaele Loccisano.