Melicucco, viola Daspo e crea tensione allo stadio

1 minuto per la lettura

Disposto un arresto in flagranza a Melicucco, un uomo, già colpito da Daspo emesso dal Questore di Reggio Calabria, fermato dai carabinieri mentre tentava di introdursi allo stadio nonostante il divieto

Tensione allo stadio comunale di Melicucco, nella Piana di Gioia Tauro, un uomo arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per aver violato il provvedimento di divieto di accedere alle manifestazioni sportive (Daspo).

MELICUCCO COLPITO DA DASPO CERCA DI INTRODURSI ALLO STADIO

L’episodio si è verificato poco prima del fischio d’inizio dell’incontro tra ASD Melicucco e ASD Catona Calcio, quando i militari dell’Arma, impegnati nel servizio di ordine pubblico, hanno notato la presenza dell’individuo tra il pubblico.

Da un controllo immediato è emerso che l’uomo era destinatario di un D.A.SPO. emesso dal Questore di Reggio Calabria nell’ottobre 2025, con validità annuale, disposto in seguito a precedenti episodi di violenza legati al tifo sportivo.

ATTEGGIAMENTI PROVOCATORI VERSO LA TIFOSERIA AVVERSARIA

Secondo una prima ricostruzione, non si sarebbe limitato a entrare nonostante il divieto, ma avrebbe assunto atteggiamenti provocatori verso la tifoseria ospite, alimentando momenti di tensione e mettendo a rischio la regolare gestione dell’incontro calcistico.

Alla vista dei carabinieri, l’uomo ha tentato di allontanarsi attraverso un varco riservato a dirigenti e calciatori, ma è stato rapidamente intercettato e bloccato dai militari, che hanno scongiurato ulteriori criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Ora dovrà rispondere dell’inosservanza del Daspo e delle ulteriori violazioni connesse alla sua condotta provocatoria. Le autorità competenti stanno valutando eventuali aggravamenti del provvedimento.