Traffico illecito di animali: nel reggino denunciati due uomini

Due uomini, di Melito Porto Salvo e Locri, denunciati a Villa San Giovanni per traffico illecito di animali: trasportavano cinque cuccioli Border Collie, salvati dalla Polizia.

VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA) – Gli agenti del Commissariato di Polizia di Villa San Giovanni hanno interrotto un presunto traffico di animali, denunciando due uomini, rispettivamente di 45 e 23 anni, per il reato di traffico illecito di animali. I due, originari di Locri e Melito Porto Salvo, sono stati fermati durante un controllo del territorio a bordo di un’autovettura.

Durante il normale controllo, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un trasportino all’interno del veicolo, nel quale c’erano cinque cuccioli di razza Border Collie. I due uomini sono stati così condotti negli uffici del Commissariato per accertamenti più approfonditi. Sul posto sono intervenuti un veterinario dell’Asp e le guardie ambientali per valutare le condizioni di salute dei cuccioli. Dalle prime visite è emerso che, sebbene disidratati, i cani non presentavano lesioni riconducibili a maltrattamenti.

A seguito delle verifiche, i cinque cuccioli sono stati affidati in custodia giudiziale all’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa). Saranno loro ad occuparsi del benessere e della ricerca di un ambiente idoneo per l’adozione dei cuccioli. Nel frattempo, i due uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. L’operazione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati contro gli animali. Un fenomeno in crescita che spesso si nasconde dietro pratiche illegali e crudeli.