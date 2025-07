Reggio, ancora armi e droga rinvenute ad Arghillà

1 minuto per la lettura

Ancora una volta lo scenario è quello del quartiere di Arghillà, a Reggio Calabria: rinvenute dai carabinieri armi e droga occultate

I Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria sono tornati a operare nei quartieri di Arghillà e Rione Marconi rinvenendo nuovamente armi e droga. Nei giorni scorsi è stato eseguito un controllo straordinario del territorio, con l’impiego coordinato di militari e personale specializzato, in un’azione mirata e ad alta intensità. Droga e armi nascosti in auto abbandonate.

Nel corso delle perquisizioni, condotte all’interno delle palazzine di edilizia popolare, sono stati sequestrati circa un chilo di sostanza stupefacente – hashish, marijuana e cocaina – occultata nelle aiuole interne alle palazzine e nelle auto abbandonate e spazi condominiali in disuso. Inoltre, i militari hanno rinvenuto un’arma corta, un fucile e oltre 250 munizioni di vario calibro, ben protette da strati di plastica e nascoste in un’area condominiale in disuso, difficile da individuare.