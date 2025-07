Droga dal Canada: Scoperti oltre 1200 chili di marijuana nel Porto di Gioia Tauro

1 minuto per la lettura

Al porto di Gioia Tauro, sequestrati 1.220 kg di marijuana in un container dal Canada, per un valore di 1,8 milioni di euro.

GIOIA TAURO – Un ingente carico di marijuana, pari a 1.220 chilogrammi, è stato intercettato e sequestrato dai Finanzieri del Gruppo di Gioia Tauro e dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). La droga era occultata all’interno di un container proveniente dal Canada, ufficialmente adibito al trasporto di legnami destinati all’importazione. Secondo le stime delle Fiamme Gialle, la partita di stupefacente, una volta immessa sul mercato illecito, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali un ricavo stimato di circa 1 milione e 800 mila euro.

MARIJUANA AL PORTO DI GIOIA TAURO

L’operazione rientra nelle ordinarie procedure di controllo che vengono eseguite quotidianamente presso i varchi doganali del porto. Queste ispezioni, che riguardano una parte significativa delle migliaia di container in transito. Si avvalgono anche del prezioso ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro. Il sequestro odierno conferma l’efficacia dei controlli nel porto calabrese, uno snodo cruciale per i traffici illeciti. Nel solo 2025, la Guardia di Finanza di Reggio Calabria, spesso in collaborazione con l’ADM, ha già sequestrato complessivamente quasi 2 tonnellate e 740 chilogrammi di cocaina nel Porto di Gioia Tauro. Questo dato sottolinea la persistenza e l’intensità delle attività di contrasto al narcotraffico nella regione.