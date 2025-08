Palmi, truffa sui bonus edilizi: 3 interdizioni e sequestro di beni per 5,7 milioni

1 minuto per la lettura

Scoperta una truffa da quasi 6 milioni di euro sui bonus edilizi, con sequestri e tre interdizioni tra Palmi, Fabriano e Roma.

PALMI- Una maxi-truffa milionaria ai danni dello Stato basata sulla creazione di crediti fiscali fittizi legati ai bonus edilizi. A portare alla luce l’inganno è stata la Procura di Palmi. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato a un sequestro preventivo d’urgenza di beni per quasi 5,7 milioni di euro e all’interdizione di tre persone. L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Santo Melidona e dal procuratore capo Emanuele Crescenti, ha fatto luce su un’associazione per delinquere specializzata nella monetizzazione di crediti d’imposta inesistenti. Al centro dell’organizzazione c’era un professionista di Palmi, considerato il promotore e “regista” della frode.

Il sistema prevedeva l’utilizzo di quattro società. Questi avevano sedi a Palmi, Fabriano e Roma. Attraverso tali società il gruppo ha creato crediti fittizi per oltre 4,6 milioni di euro. Questi crediti, una volta messi in circolazione, hanno generato un ingente danno all’erario. Secondo le indagini, gli indagati avrebbero acquisito crediti d’imposta per lavori edili in varie regioni. Credici che in realtà non erano stati né completati né, in alcuni casi, nemmeno avviati. L’operazione è stata resa più complessa dal tentativo degli indagati di ostacolare le indagini. Dalle intercettazioni telefoniche, infatti, sono emersi dettagli su come istruivano i loro clienti per depistare la Guardia di Finanza. Il promotore dell’associazione è arrivato a rilasciare un’intervista televisiva nel tentativo di creare una cortina di fumo mediatica attorno alle loro attività illecite.

Nel frattempo, uno degli indagati ha già patteggiato la pena, versando 525.000 euro allo Stato. A seguito dell’interrogatorio, il gip di Palmi ha disposto il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi per le persone giuridiche e le imprese: 8 mesi per il promotore e 6 mesi per gli altri due indagati.