Carcere di Arghillà, drone carico di droga e cellulari intercettato dalla penitenziaria

La Polizia Penitenziaria ha intercettato nel carcere di Arghilla, a Reggio Calabria, un drone che consegnava telefoni e droga a dei detenuti.

REGGIO CALABRIA – Doppia operazione della Polizia Penitenziaria del carcere di Arghillà, a Reggio Calabria, che, in meno di 24 ore, ha sequestrato telefoni cellulari e sostanze stupefacenti destinate ai detenuti. Gli episodi mettono in luce la prontezza e la professionalità degli agenti nel contrastare i tentativi sempre più sofisticati di introdurre oggetti proibiti all’interno delle mura carcerarie. Nella tarda serata del 7 agosto 2025, il personale di Polizia Penitenziaria ha notato un drone sorvolare i padiglioni detentivi dell’istituto. L’attenzione degli agenti si è concentrata sul velivolo mentre si avvicinava a una finestra per depositare un pacco. La tempestiva segnalazione e la perfetta collaborazione tra gli operatori, coordinati dal Comandante di Reparto, è stata immediatamente disposta una perquisizione straordinaria nella cella interessata.

DOPO IL DRONE CON IL CARICO DI DROGA E CELLULARI ALTRO RITROVAMENTO NELLE CELLE DEL CARCERE

L’intervento ha permesso di recuperare il pacco, che conteneva diversi telefoni cellulari e un quantitativo di sostanza stupefacente. L’azione ha evitato che strumenti e materiali che avrebbero potuto compromettere la sicurezza interna dell’istituto venissero introdotti e diffusi tra i detenuti. Il giorno seguente, l’8 agosto 2025, gli agenti hanno condotto un’altra operazione. Questa ha portato al ritrovamento di tre telefoni cellulari e ulteriore sostanza stupefacente all’interno di un’altra cella. Questo secondo episodio conferma la costante vigilanza del personale e la sua dedizione nel garantire l’ordine e la legalità all’interno della struttura detentiva.