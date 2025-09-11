Sequestro al porto di Gioia Tauro: 288 chili di cocaina trovati nei vani dei container

1 minuto per la lettura

Al Porto di Gioia Tauro, maxi- sequestro di 288 chili di cocaina pura nascosti nei vani di due container, con un valore di 46 milioni di euro.

GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA) – Un’importante operazione anti-droga è stata portata a termine nel porto di Gioia Tauro dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Le autorità hanno sequestrato circa 288 chili di cocaina purissima, per un valore stimato di 46 milioni di euro sul mercato al dettaglio. Il sequestro è avvenuto grazie all’ispezione di due container ritenuti sospetti. Utilizzando uno scanner portuale, i militari hanno notato delle anomalie nei vani di ventilazione, che si sono rivelati essere il nascondiglio della sostanza stupefacente.

L’ispezione ha portato alla luce 249 panetti di cocaina. I panetti era occultati dietro i pannelli di protezione dei vani. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto generare ingenti profitti per le cosche di ‘ndrangheta responsabili dell’importazione.

Sequestro al porto di Gioia Tauro il Bilancio 2025: oltre 3 tonnellate di cocaina sequestrate

Questo recente sequestro si aggiunge a una serie di successi nella lotta al narcotraffico nel porto calabrese. Nel 2025, la Guardia di Finanza di Reggio Calabria, spesso in collaborazione con l’ADM, ha già sequestrato oltre 3 tonnellate di cocaina. Il valore complessivo di quasi 500 milioni di euro. Il porto di Gioia Tauro si conferma un punto nevralgico per i traffici illeciti. L’impegno delle forze dell’ordine e delle agenzie di controllo è cruciale per contrastare queste attività criminali.