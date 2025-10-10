Reggio, agguato in pieno centro, in arresto tre giovani

2 minuti per la lettura

Tre ragazzi in arresto a Reggio Calabria, due sono fratelli. L’agguato risale a luglio del 2024. La vittima ferita a colpi di fucile a un gamba poi amputata



Tre giovani arrestati a Reggio dalla polizia, su richiesta della Dda nella mattinata di oggi, venerdì 10 ottobre. Sono accusati di di tentato omicidio in concorso e detenzione e porto abusivo in luogo pubblico di armi da sparo, delitti entrambi aggravati dal metodo mafioso.

SPARATORIA IN CENTRO A REGGIO, TRE ARRESTI

I fatti risalgono al 15 luglio dello scorso anno. Un uomo fu gravemente ferito a colpi di fucile, in pieno centro cittadino. Secondo quanto emerso dalle indagini, quella sera, a seguito di una lite originata dall’incendio di un’autovettura parcheggiata in prossimità dell’abitazione degli indagati, il responsabile dell’incendio fu malmenato con una mazza da baseball, per aver operato senza autorizzazione in zona sotto il controllo dei tre giovani, due dei quali fratelli, e per aver arrecato disturbo al riposo della madre.

AGGUATO IN CENTRO, FERITO UN UOMO CON TRE COLPI DI FUCILE

Non contenti, i tre uomini, dopo aver recuperato un fucile in zona Pellaro, si erano appostati nei pressi della loro abitazione in attesa del rientro dell’uomo che, appena si è avvicinato, è stato raggiunto da tre colpi di fucile all’addome e alle gambe esplosi da uno dei tre giovani al solo fine di rivendicare il predominio e il controllo sulla zona di appartenenza, evocando la capacità mafiosa di una nota ‘ndrina della zona sud di Reggio Calabria.

ALL’UOMO FERITO DEI TRE GIOVANI AMPUTATA UNA GAMBA

A cause delle gravi ferite riportate, la vittima ha subito l’amputazione totale dell’arto inferiore destro. Uno degli indagati era già in stato detentivo in quanto sottoposto a fermo di indiziato di delitto lo scorso 4 novembre per il possesso di due fucili a canne mozze, di pistole con matricola

abrasa e numerose munizioni.