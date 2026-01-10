Camini, armi clandestine e “penna-pistola”, un arresto

1 minuto per la lettura

Clamorosa scoperta dei Carabinieri di Riace: in casa di un uomo di Camini trovate tre armi clandestine, tra cui una “penna-pistola” funzionante e 480 munizioni. Arrestato il presunto responsabile.

Un’operazione dei Carabinieri della Stazione di Riace, con il supporto dei militari di Stignano e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, ha portato al sequestro di tre armi clandestine in un’abitazione di Camini. Il rinvenimento ha destato particolare attenzione per la pericolosità e l’ingegno dei dispositivi, costruiti per eludere ogni forma di controllo.

ARMI CLANDESTINE E UNA PENNA-PISTOLA

Tra le armi sequestrate figura una pistola ricavata da una comune scacciacani, modificata per l’utilizzo di proiettili veri. Ma la scoperta più sorprendente è stata una “penna-pistola”, un oggetto che all’apparenza sembra una normale penna stilografica, ma che in realtà nasconde al suo interno un meccanismo di sparo perfettamente funzionante. A completare l’arsenale, i militari hanno trovato un’altra arma clandestina e 480 munizioni di vario calibro, compatibili con le pistole sequestrate.

L’uomo, considerato fino a oggi insospettabile, è stato arrestato e trasferito nella Casa Circondariale di Locri, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Si ricorda che, secondo la legge, l’indagato è da considerarsi innocente fino a condanna definitiva.