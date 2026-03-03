Siderno, arrestato Francesco Costa, latitante dal 2025

2 minuti per la lettura

La Polizia arresta a Siderno Francesco Costa (46 anni), figlio boss Costa, ricercato da novembre 2025 per traffico cocaina nell’inchiesta Skyfall DDA Milano

SIDERNO (RC) – È finita nella mattinata del 20 febbraio la fuga di Francesco Costa, 46 anni, pregiudicato di Siderno, ricercato dal novembre 2025 nell’ambito dell’operazione antimafia “Skyfall” condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. L’uomo tratto in arresto dalla Polizia di Stato e condotto nella Casa Circondariale di Locri, resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

ARRESTO LATITANTE FRANCESCO COSTA A SIDERNO

Secondo quanto ricostruito, Costa – destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Milano l’11 novembre 2025 e confermata dal GIP di Pavia il 1° dicembre dello stesso anno – era riuscito a eludere la cattura per diversi mesi. La misura disposta per reati in materia di stupefacenti.

L’arresto è avvenuto intorno alle 11 del mattino, nei pressi del campo sportivo di via dello Sport a Siderno, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno intercettato il ricercato come passeggero di un’autovettura. Il conducente del veicolo ha tentato di eludere il controllo, ma è stato bloccato e risulta ora indagato per favoreggiamento personale.

I COLLEGAMENTI DEL LATITANTE COSTA CON L’OPERAZIONE SKYFALL



L’operazione “Skyfall”, coordinata dalla DDA di Milano, aveva portato nel 2025 all’arresto di 28 persone accusate di essere coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti su scala interregionale, con legami tra la criminalità organizzata calabrese, lombarda e campana.

Le indagini hanno permesso di individuare anche presunti contatti tra esponenti dei clan Barbaro di Platì e Morabito di Africo.

IN COSA È COINVOLTO FRANCESCO COSTA

Nel quadro investigativo, Costa sarebbe coinvolto in sei episodi di acquisto di cocaina, per un totale di 15 chilogrammi, tra luglio 2020 e febbraio 2021. L’intento era rivendere la droga

LE ORIGINI FAMILIARI E LA FAIDA DI ‘NDRANGHETA

Francesco Costa è figlio del defunto Pietro Costa, considerato a suo tempo ai vertici della cosca omonima insieme ai fratelli Giuseppe e Tommaso. Il gruppo, attivo nella Locride tra la fine degli anni Ottanta e i primi Novanta, fu protagonista di una sanguinosa faida con la cosca Commisso di Siderno. Conflitto che provocò numerose vittime da entrambe le parti.

Come sempre, si ricorda che – fino a sentenza definitiva – vale il principio di non colpevolezza previsto dalla legge per tutti gli indagati.