«Se gli dai una coltellata diventa virale», sgominata baby gang a Gioia Tauro

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Operazione dei Carabinieri a Gioia Tauro, sgominata una gang di cinque giovani tra i 20 e i 22 anni coinvolti in gravi episodi di violenza. Arresti domiciliari e obblighi di firma, accuse pesanti tra cui sequestro, atti persecutori, violenza e uccisione di animali

«Se gli dai una coltellata questo video diventa virale». È una delle frasi choc emerse nel corso delle indagini che, dalle prime luci dell’alba, di oggi, mercoledì 29 aprile 2026, hanno portato i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro a eseguire un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di cinque giovani, di età compresa tra i 20 e i 22 anni. Il tutto nell’ambito dell’Operazione “Marijoa”

GIOIA TAURO, SGOMINATA BABY GANG

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica diretta dal dottor Emanuele Crescenti, nello specifico, dispone per tre indagati gli arresti domiciliari. Mentre, contestualmente, per altri due è stato previsto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

OPERAZIONE DEI CARABINIERI

L’operazione, sviluppata dai militari della Stazione Carabinieri di Melicucco, scaturisce da un’indagine su gravi episodi di violenza e sopraffazione ai danni di persone vulnerabili.

BABY GANG, TRA VIOLENZA, UCCISIONE DI ANIMALI, ATTI PERSECUTORI

Tra le ipotesi di reato contestate figurano associazione per delinquere, sequestro di persona, atti persecutori, violazione di domicilio, detenzione e fabbricazione di armi e uccisione di animali.

Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 di questa mattina, mercoledì 29 aprile 2026, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.