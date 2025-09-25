Roccella Jonica, sbarcati 125 migranti nel porto. 19 sono minori

1 minuto per la lettura

Sono sbarcati a Roccella Jonica 125 migranti, soccorsi in mare. Tredicesimo arrivo negli ultimi cinque mesi.

ROCCELLA JONICA (REGGIO CALABRIA) – L’alba di oggi, 25 settembre 2025, ha portato nel cuore di Roccella Jonica il dramma quotidiano e silenzioso della rotta migratoria. Un’altra alba, un altro sbarco. Sono 125 le vite tratte in salvo, principalmente di nazionalità afgana e iraniana, dopo un complesso salvataggio condotto con perizia dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza locale. Storie di cinque giorni e notti in balia del mare, stipate su una barca a vela di soli 12 metri. L’imbarcazione, partita dalle coste turche, è stata intercettata a circa 40 miglia dalla Calabria. Un viaggio disperato che, per motivi di sicurezza, ha richiesto il trasbordo immediato dei profughi sulle motovedette.

Tra i 125 giunti a riva, l’eco di una fragilità disarmante: 33 donne e 19 minori, sedici dei quali sono arrivati non accompagnati. Numeri che non sono solo statistiche, ma ferite aperte che interrogano le nostre coscienze.

MIGRANTI SBARCATI A ROCCELLA JONICA, è IL Sedicesimo SBARCO NEGLI ULTIMI 5 MESI e la conferma di una rotta

Con l’arrivo di stamattina, lo scalo portuale reggino segna il sedicesimo approdo negli ultimi cinque mesi. Un dato che conferma Roccella Jonica come un implacabile punto nevralgico degli sbarchi. Una volta a terra, gli sguardi stanchi e i corpi provati hanno trovato la prima assistenza. Dopo i controlli di rito da parte delle Forze dell’Ordine e del personale medico dell’Azienda sanitaria, i 125 sono stati affidati ai volontari della Croce Rossa. Ora sono momentaneamente al sicuro, sistemati nel Centro di prima accoglienza, in attesa che il loro destino trovi una rotta meno incerta di quella che li ha condotti fin qui.