San Luca alza la voce per la Madonna di Polsi:  «A Locri no. Trovate una soluzione qua»

Con un atto storico di ribellione, i cittadini e fedeli di San Luca si oppongono allo spostamento della Madonna di Polsi «o qua o ognuno se la fa nella propria parrocchia», e tra Curia e Prefettura si affidano ai carabinieri: «Solo voi, se volete, potete trovare una soluzione».

SAN LUCA – Non è esploso in migliaia, San Luca. Non serviva. Sono bastati centocinquanta, forse duecento cittadini -donne, soprattutto-. Con la voce ferma, lo sguardo che non abbassa, la schiena dritta. Sanluchesi che per la prima volta dopo decenni non hanno taciuto, hanno alzato la testa e senza piegarsi con apatia al cerimoniale dell’obbedienza muta hanno lottato Madonna della Montagna. Ieri i fedeli sanluchesi hanno invaso la sala del consiglio comunale, non per fare numero, ma per fare la storia. E la storia della celebrazione eucaristica del 2 settembre della Madonna di Polsi di quest’anno, forse, non è ancora del tutto scritta. Infatti, un’ora dopo l’incontro tra fedeli, commissione straordinaria e rappresentanti della curia che era stato duro come pietra, è iniziata a circolare una nei corridoi delle istituzioni.

Un’ipotesi di alternativa alla celebrazione della messa del 2 settembre allo stadio di Locri potrebbe esser stata trovata. E, non sarebbe stata partorita nei saloni dei palazzi istituzionali, ma dalla concretezza di chi, di San Luca conosce luci, ombre e il territorio a memoria: i carabinieri della locale stazione.

I MOTIVI DELLA RIBELLIONE: «LA MESSA DEL 2 SETTEMBRE VA CELEBRATA A SAN LUCA, NON A LOCRI»

Ma ripercorrendo i fatti. Ieri, l’incontro, alla fine, c’è stato. Da un lato i commissari prefettizi che amministrano un comune sciolto, l’ex prefetto in pensione Antonio Reppucci e dal dirigente prefettizio Rosario Fusaro, e i rappresentanti della Curia: il parroco don Gianluca Longo, prete di San Luca (che ha ricevuto la stima e la solidarietà dei fedeli per le offese scritte sui social) e il rettore del santuario di Polsi, don Tonino Saraco.

In mezzo, San Luca. Con le sue ferite e una domanda semplice: perché spostare la messa da San Luca e Polsi allo stadio di Locri? La stanza del consiglio comunale, fresca di ristrutturazione, aveva l’aria tagliente. Non c’era solo rabbia. C’era indignazione. Ma anche certo imbarazzo, delle istituzioni. Perché la sensazione, palpabile, è che la situazione sia sfuggita di mano un po’ a tutte le istituzioni. E che né Curia né istituzioni volevano arrivare così e a questo punto.

LE ACCUSE E LE PROPOSTE DEI CITTADINI

Più di un’ora di parole dure, accuse dirette e proposte concrete, di risposte certe non c’è stata nessuna. Ma, nessuna porta è stata sbarrata perché commissione straordinaria e parroci si sono dimostrati aperti a ogni proposta, cercando di spiegare i motivi che hanno portato alla decisione di trasportare la Madonna di Polsi a Locri. Tanti gli interventi dei cittadini, due in particolare riassunto il pensiero unanime della popolazione.

L’intervento di Sandra Micchia davanti ai commissari straordinari e ai parroci

«Noi siamo venuti qua per trovare oggi una soluzione. Sappiamo già che a Polsi ci sono due cantieri aperti, uno per la chiesa e uno per la strada, siamo tutti per la sicurezza dei pellegrini. Ma – ha detto la rappresentante dei cittadini di San Luca, Sandra Micchia- il malcontento della popolazione oggi non è per la strada, non è per Polsi ma è perché non tenere la Statua della Madonna a San Luca visto che il santuario di Polsi ricade nel territorio di San Luca e perché si deve spostare a Locri? La Madonna poteva stare benissimo in chiesa. Nella piazza municipale, in altri spazi, non occorreva neppure chissà che impalcatura, si celebrava la messa, in modo semplice. Il malcontento di San Luca è questo».

«SAN LUCA HA LE CARTE IN REGOLA PER CELEBRARE LA MESSA DELLA MADONNA DI POLSI»

Ha detto in modo chiaro, proponendo poi due alternative, «ognuno si fa la novena nel proprio paese, e la messa il 2 settembre ognuno nella propria parrocchia, senza spostare la Madonna a Locri. O, la Madonna poteva benissimo restare in chiesa a San Luca, noi abbiamo tante piazze dove poter ospitare i pellegrini, le nostre case sarebbero aperte». La popolazione si è detta pronta a diventare «volontari per l’ordine pubblico», mentre Antonio Ficara, altro rappresentante dei cittadini, ha ribadito «a San Luca ha tutte le carte in regola per poter celebrare il 2 settembre qua: ci sono le famiglie disposte ad aprire le loro case per i pellegrini che vengono da fuori».

Intervento di Antonio Ficara davanti ai commissari straordinari e ai parroci

«Perché San Luca è un paese che – ha rimarcato Sandra- che accoglie, non che allontana». Ficara ha anche parlato dei pregiudizi verso San Luca da decenni. Ricordando come lo Stadio “Corrado Alvaro” poteva ospitare la celebrazione, come voleva fare la curia, ma ha ricordato di aver visto stadi di calcio calabresi senza bagni, eppure mai sequestrati: «solo qua – ha detto Ficara- si guarda la pagliuzza nell’occhio».

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA RICORDA I LAVORI SULLA STRADA CHE PORTA A POLSI. I PARROCI «LA CHIESA HA INVESTITO E INVESTE SU POLSI, NON VUOLE ABBANDONARLA»

Gli amministratori prefettizi dal fronte loro hanno ricordato i lavori sulla strada. I parroci hanno ricordato i lavori al santuario e comunque la volontà della Curia di non lasciare i fedeli della Madonna di Polsi senza la sua festa: «quest’anno hanno sciolto il comune, hanno sciolto la fondazione Corrado Alvaro, noi non volevamo che i fedeli restassero senza la celebrazione eucaristica del 2 settembre – ha detto Don Tonino Saraco- quindi tra l’opzione di non fare nulla abbiamo scelto quella di fare a Locri». Don Tonino Saraco ha negato ogni disegno di abbandono del santuario, dicendosi disponibile a valutare altre opzioni. Così come i commissari prefettizi hanno concordato che se viene proposta una soluzione che passa al vaglio del comitato di sicurezza sono pronti valutare.

Pellegrina di San Luca interagisce con il presidente della commissione straordinaria Antonio Reppucci

IL RUOLO CHIAVE DEI CARABINIERI DELLA STAZIONE DI SAN LUCA

Ma tra i presenti c’erano anche le forze dell’ordine: la polizia di Stato del commissariato di Bovalino e Siderno e i Carabinieri della stazione di San Luca. E, i cittadini, sia prima che dopo l’incontro proprio all’unico presidio dell’istruzione Stato che a San Luca c’è sempre, notte e giorno, nel bene e nel male: l’Arma dei Carabinieri. «Solo voi, comandante, se volete, potete trovare una soluzione». Hanno detto i cittadini rivolgendosi al comandante della stazione dei carabinieri, il maresciallo capo Michele Fiorentino. Perchè i sanluchesi sanno che è il maresciallo a conoscere ogni curva e ogni pietra. Che sa dove far atterrare elicotteri istituzionali e dove far parcheggiare migliaia auto. Ma soprattutto che conosce il vero e intenso significato di fede profonda che i sanluchesi hanno per la madonna di Polsi. In attesa di risposte, i sanluchesi ieri una parte di storia l’hanno scritta: hanno gridato per la loro dignità di popolo. Commissari e Curia hanno dimostrato di aver capito la ferita profonda inferta nel cuore di una popolazione di fedeli.