Da Papa Leone la benedizione per Archi

Le parrocchie del quartiere di Archi al Giubileo della Speranza a Roma, e corone di Maria Santissima del Carmelo benedette da Papa Leone.

“Archi e Papa Leone XIV: La comunità di Archi Carmine a Roma per il Giubileo ha ricevuto un dono speciale la benedizione delle corone della Madonna del Carmelo che ha segnato un momento importante nella storia ultracentenaria della statua. Un evento di straordinaria importanza storica e spirituale ha segnato la vita della comunità parrocchiale di Archi Carmine. Sabato 6 settembre 2025, in occasione dell’Udienza Giubilare presieduta da Papa Leone XIV, le corone della statua della Maria Santissima del Carmelo, patrona di Archi Carmine, hanno ricevuto la benedizione del Santo Padre. Si tratta delle due corone – quella che adorna il capo di Gesù Bambino e quella sul capo della Vergine – recentemente restaurate da un maestro orafo di Palermo, restituite al loro originario splendore dopo mesi di accurato lavoro.

A presentarle al Papa, accompagnato dalla comunità parrocchiale, è stato don Danilo Latella, parroco pro-tempore della chiesa “Maria Santissima del Carmelo” della comunità di Archi Carmine. Un legame di fede che attraversa più di un secolo.

La statua della Madonna del Carmelo custodita nella chiesa di Archi Carmine è venerata da tutto Quartiere ed anche oltre. Realizzata a Lecce nel 1913 dalla prestigiosa ditta Arturo Troso, all’epoca unico specialista in Italia nella lavorazione della cartapesta, giunse ad Archi il 6 ottobre dello stesso anno. Trasportata con un treno merci fino alla stazione locale, venne poi condotta al Carmine su un carro trainato da buoi e accolta in una chiesa provvisoria, una baracca costruita dopo il sisma del 1908 che aveva reso inagibile l’antico edificio sacro. La vara che ancora oggi accompagna la statua durante le processioni fu opera del falegname locale Vincenzo Morabito.

Nel 1970, grazie alla lungimiranza del parroco don Rosario Mangeruca, la statua subì un importante restauro ad opera del maestro Alfredo Emo e fu rinforzata internamente con un traliccio in ferro realizzato dal meccanico Pippo Zito, per garantirne stabilità e sicurezza durante gli spostamenti. Nel 2013, alla presenza dell’allora Arcivescovo Giuseppe Fiorini Morosini, l’intera comunità celebrò solennemente il centenario di questa preziosa icona mariana. Benedizione giubilare, segno di continuità e speranza.

Nel cuore del Giubileo del 2025, che Papa Leone XIV ha voluto caratterizzare come “Anno della Speranza”, l’evento della benedizione delle corone acquista un significato ancora più forte: la comunità di Archi rinnova la propria fedeltà alla Vergine, affidando a Lei la vita del Quartiere, i giovani, le famiglie, i malati e gli anziani, i carcerati e tutti coloro che hanno bisogno.

La fatica del pellegrinaggio, i lunghi tempi di attesa e le emozioni vissute hanno trovato la loro ricompensa in un gesto che resterà scritto nella storia: il Papa che benedice le corone, pegno di amore e devozione senza tempo. Le corone della statua di Maria Santissima Del Carmelo saranno custodite fino a giorno 8 dicembre 2025, giorno nel quale durante la solenne celebrazione serale vi sarà il Rito di incoronazione. “Un dono grande che ci unisce ancora di più a Maria, Madre della Speranza, e alla Chiesa universale”. Nuovi orizzonti per la chiesa di Archi Carmine.

Nei prossimi mesi, la parrocchia di Archi riceverà anche il dipinto realizzato dall’artista Michele Parisi, e verrà anche Celebrata una solenne Messa con il Rido di dedicazione e consacrazione della chiesa. Il dipinto per il presbiterio della chiesa di Archi Carmine sarà un’opera di straordinaria imponenza, di circa 5×10 metri, raffigurante episodi mariani come l’Annunciazione, la Visitazione e la Pentecoste. Oltre al suo valore artistico e religioso, l’opera rappresenta una delle poche opere di arte sacra contemporanea di questa grandezza e complessità in Italia, probabilmente unica in Calabria e unica nella città di Reggio Calabria, diventando così un punto di riferimento non solo spirituale ma anche turistico e culturale.

Questo progetto nasce da un processo partecipativo che ha visto coinvolti parrocchia, diocesi, esperti d’arte e la comunità locale, attraverso ArchiCarmineLAB, un laboratorio di progettazione che unisce pastorale, liturgia, cultura e arte contemporanea.