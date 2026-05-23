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Il Papa nomina monsignor Cesare Di Pietro vescovo di Locri-Gerace. Di Pietro prende il posto di monsignor Francesco Oliva

CITTÀ DEL VATICANO – Il Papa ha nominato vescovo della diocesi di Locri-Gerace mons. Cesare Di Pietro, trasferendolo dall’ufficio di vescovo ausiliare dell’arcidiocesi metropolitana di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela. Monsignor Di Pietro prende il posto di monsignor Francesco Oliva.

Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana.

MONSIGNORE CESARE DI PIETRO NUOVO VESCOVO DELLA DIOCESI DI LOCRI-GERACE

Il pastore messinese che il 12 marzo scorso ha compiuto 62 anni, succede al confratello Francesco Oliva, che ha guidato la diocesi per quasi 12 anni. Nel giorno della vigilia di Pentecoste, la comunicazione della nomina di Papa Leone XIV in contemporanea con la pubblicazione del Bollettino della Sala Stampa Vaticana a Roma, oggi sabato 23 maggio 2026

CHI È IL VESCOVO CESARE DI PIETRO

Monsignore Cesare Di Pietro è nato a Messina il 12 marzo 1964, da famiglia messinese. Dopo gli studi classici al Liceo “G. La Farina”, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Messina. Per sei anni ha ricoperto l’incarico di Vice Presidente diocesano dell’Azione Cattolica per il Settore Giovani. Nel 1991, entrato nel Seminario Arcivescovile, ha frequentato l’Istituto Teologico “San Tommaso” per la formazione al sacerdozio, che ha ricevuto da S.E. Mons. Giovanni Marra il 25 ottobre 1997.

Il 28 maggio 2018 è eletto alla Chiesa titolare di Nicopoli all’Jantra e nominato Vescovo Ausiliare di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela. Il 2 luglio riceve l’ordinazione episcopale nella Basilica Cattedrale “S. Maria Assunta” in Messina da Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo Metropolita di Messina, coconsacranti Mons. Vittorio Luigi Mondello e Mons. Francesco Montenegro.

Ha conseguito il Dottorato in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma (2008) e ha frequentato il corso biennale di Paleografia, Archivistica e Diplomatica in Vaticano. Nel 2017 ha ottenuto la licenza in Diritto Canonico alla Lateranense