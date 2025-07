Riace, Mimmo Lucano è decaduto da sindaco: il tribunale applica la Legge Severino

1 minuto per la lettura

Mimmo Lucano è stato dichiarato decaduto da sindaco di Riace per Legge Severino dopo condanna definitiva. Possibile ricorso in Cassazione.

RIACE (REGGIO CALABRIA) – È stata depositata la sentenza che dichiara la decadenza di Domenico Lucano dalla carica di sindaco di Riace. I giudici del Tribunale di Locri, accogliendo il ricorso presentato dal Prefetto di Reggio Calabria, hanno applicato la Legge Severino a seguito della condanna definitiva a un anno e sei mesi per Lucano, emessa al termine del processo “Xenia” sulla gestione dei progetti di accoglienza nel piccolo centro della Locride. La condanna definitiva a carico di Lucano riguardava un unico reato, quello di falso in atto pubblico. Per tale accusa, la Corte d’Appello aveva riconosciuto la colpevolezza dell’ex primo cittadino di Riace, una sentenza poi confermata dalla Suprema Corte lo scorso febbraio.

MIMMO LUCANO DICHIATATO DECADUTO DA SINDACO DI RIACE: IL TRUBUNALE HA APPLICATO LA LEGGE SEVERINO

La decisione del Tribunale di Locri arriva dopo che il Consiglio comunale di Riace, a maggioranza, aveva votato contro la presa d’atto della decadenza di Lucano. A fronte di questa posizione, il Prefetto aveva comunque avviato l’azione popolare davanti al giudice ordinario, la cui pronuncia è arrivata oggi. Con la sentenza depositata, si apre ora un nuovo capitolo nella complessa vicenda legale e politica che ha visto protagonista l’ex sindaco di Riace, noto per il suo modello di accoglienza e integrazione. Domenico Lucano potrebbe ora decidere di appellare il pronunciamento del Tribunale di Locri, portando teoricamente la questione fino alla Corte di Cassazione, prolungando ulteriormente l’iter giudiziario.