Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti: pm chiede l’ergastolo per gli imputati

Chiesto l’ergastolo per i tre imputati nel processo per il sequestro e omicidio nel 1975 della 18enne Cristina Mazzotti. Un’impronta ha riaperto il caso dopo cinquant’anni.

COMO- Cinquant’anni dopo il tragico rapimento e omicidio di Cristina Mazzotti, la Procura antimafia di Milano ha chiesto la condanna all’ergastolo per i tre imputati coinvolti nel processo in corso davanti al Tribunale di Como. Cristina, allora diciottenne, fu rapita a Eupilio, nella Brianza comasca, la sera del 30 giugno 1975. La 18enne vennne ritrovata senza vita il 1 settembre successivo in una discarica di Galliate (Novara). Gli imputati sono i calabresi: Giuseppe Calabrò, 74enne di San Luca residente a Bovalino; Antonio Talia, 73 anni di Africo e Demetrio Latella, 71 anni, anch’egli reggino e conosciuto come “Luciano”, residente nel Novarese.

Quest’ultimo è la figura chiave che ha riaperto il caso dopo decenni. L’impronta digitale di Latella venne trovata sulla carrozzeria della Mini sulla quale Cristina viaggiava la sera del sequestro. Un’impronta che fu attribuita a Latella dal sistema AFIS della polizia scientifica di Roma solamente alla fine del 2006, offrendo una svolta decisiva alle indagini.

TRE IMPUTATI NEL PROCESSO PER FARE LUCE SUL SEQUESTRO E OMICIDIO DELLA GIOVANE CRISTINA MAZZOTTI

Il processo, che ha riacceso i riflettori su uno dei casi di cronaca nera più oscuri e longevi d’Italia. Il processo mira a dare giustizia a Cristina Mazzotti e alla sua famiglia dopo mezzo secolo di attesa. Le indagini, riaperte grazie alla scoperta dell’impronta, hanno cercato di ricostruire i fatti di quel lontano 1975. In quella drammatica sera del 30 giugno 1975 la giovane Cristina fu strappata alla sua vita in un rapimento che si concluse nel più tragico dei modi. Ora, la parola passa al Tribunale di Como, chiamato a pronunciarsi su un caso che, a distanza di decenni, continua a chiedere verità e giustizia.