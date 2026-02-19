Processo “Eyphemos”: la Cassazione annulla la condanna all’ex consigliere regionale Creazzo

2 minuti per la lettura

Processo Eyphemos: La Cassazione annulla con rinvio la condanna all’ex consigliere regionale di Domenico Creazzo: disposto un processo bis per altre tre imputati.

REGGIO CALABRIA – Colpo di scena giudiziario nel processo “Eyphemos”, l’inchiesta che ha scosso le fondamenta della politica calabrese e colpito la cosca Alvaro di Sinopoli. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a 10 anni di reclusione inflitta lo scorso luglio all’ex consigliere regionale Domenico Creazzo.

La vicenda giudiziaria di Creazzo continua a vivere di clamorose oscillazioni. Assolto in primo grado dall’accusa di scambio elettorale politico-mafioso, l’ex sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte aveva visto la propria sentenza ribaltata in Appello su istanza della Dda di Reggio Calabria, con una condanna pesantissima. Ora, i giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso della difesa, disponendo un processo d’appello bis. Una decisione analoga è stata presa anche per il fratello, Antonino Creazzo: entrambi erano stati arrestati nel 2020, a pochi giorni dall’elezione di Domenico a Palazzo Campanella nelle fila di Fratelli d’Italia.

LE ACCUSE AL CENTRO DEL CASO

Al centro dell’inchiesta vi è il presunto accordo per il procacciamento di voti. Secondo l’impianto accusatorio della Dda Domenico Creazzo avrebbe accettato la promessa di voti fatta dal boss Domenico Alvaro. La mediazione sarebbe avvenuta tramite il fratello del politico, Antonino. Per quanto riguarda la posizione di Domenico Alvaro (condannato in Appello a oltre 20 anni), la Cassazione ha annullato con rinvio limitatamente allo scambio elettorale, ma ha confermato l’irrevocabilità della condanna per associazione mafiosa, rendendo definitivo il verdetto per i reati più gravi.

PROCESSO EYPHEMOS GLI ALTRI IMPUTATI IN CASSAZIONE: ASSOLUZIONI E CONDANNE DEFINITIVE

La decisione della Cassazione ha ridefinito il quadro per numerosi altri coinvolti. Nuovo processo d’Appello: Oltre ai fratelli Creazzo, torneranno alla sbarra Giuseppe Crea e Bruno Modaffari. Processo bis, ma solo per il ricalcolo della pena, per Carmine Quartuccio e Rocco Laurendi. Assoluzioni definitive, con annullamento senza rinvio, per il commercialista Gregorio Cuppari, Agostino Orfeo, Diego Orfeo e Diego Laurendi. Sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi di circa dieci imputati, le cui condanne (comprese tra i 2 e i 14 anni) diventano ora esecutive.

L’annullamento con rinvio per l’ex consigliere Creazzo riapre una partita politica e giudiziaria delicatissima. Resta ora da attendere la fissazione del nuovo dibattimento presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, che dovrà riesaminare le prove alla luce dei rilievi mossi dalla Cassazione.