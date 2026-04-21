Canile Dog Center di Sant’Ilario, Cassazione annulla assoluzioni

2 minuti per la lettura

Colpo di scena nel processo sul canile Dog Center di Sant’Ilario dello Ionio, la Cassazione annulla la sentenza d’appello del 2025. Atti rinviati a Reggio.

SANT’ILARIO DELLO IONIO – Un colpo di scena che riapre una delle ferite più profonde legate alla gestione dei canili nella Locride. La Corte di Cassazione, lo scorso 16 aprile, ha annullato la sentenza con cui la Corte d’Appello di Reggio Calabria, nell’ottobre 2025, aveva assolto tutti gli imputati coinvolti nel processo sul canile Dog Center di Sant’Ilario dello Ionio.

CANILE DOG CENTER A SANT’ILARIO, CASSAZIONE ANNULLA SENTENZA DEL 2025

I giudici di legittimità hanno accolto i ricorsi, rinviando gli atti a una nuova sezione della Corte d’Appello reggina per un nuovo giudizio. Una decisione che azzera il verdetto di secondo grado e rimette al centro del dibattimento le presunte condizioni di maltrattamento degli animali che per anni sono state oggetto di indagini e denunce.

RIBALTONE GIUDIZIARIO



La vicenda aveva subito una brusca virata nel 2025 quando i giudici d’appello, ribaltando le condanne inflitte in primo grado, avevano sancito l’assoluzione per tutti gli imputati perché “il fatto non sussiste”. Quella sentenza aveva generato non poche polemiche, apparendo in netto contrasto con il quadro probatorio emerso durante gli accertamenti e le testimonianze sulle condizioni della struttura.

Oggi, la Suprema Corte cancella quel verdetto, stabilendo che le motivazioni dell’assoluzione non hanno retto al vaglio della legittimità.

CANILE DOG CENTER, LA REAZIONE DELLA LEAL ALL’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA IN CASSAZIONE



A dare l’annuncio con una nota ufficiale è la LEAL (Lega Antivivisezionista), parte civile nel processo. L’avvocato Aurora Rosaria Loprete, legale dell’associazione, ha accolto la decisione con profonda commozione:

«Ho letto l’esito tra le lacrime. Non erano lacrime di sconfitta, ma il sollievo di chi ha visto la giustizia tornare a guardare negli occhi gli ultimi: i cani di Sant’Ilario. La Cassazione ha annullato la sentenza d’appello: quell’assoluzione non esiste più. Il processo riparte e la legge torna a proteggere chi non può difendersi».

NUOVO CAPITOLO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Con il rinvio disposto dalla Cassazione, il cuore del processo, ovvero le accuse di maltrattamento animale e le presunte irregolarità gestionali, dovrà essere riesaminato integralmente. Per i volontari e le associazioni che da anni seguono il caso, si tratta di un punto di svolta fondamentale per fare luce su una vicenda che ha scosso l’intera provincia di Reggio Calabria.

«Per anni abbiamo temuto che la verità venisse soffocata – conclude l’avvocato Loprete -. Oggi la Cassazione restituisce dignità al lavoro delle associazioni, dei volontari e a ogni animale che ha sofferto in quel canile. È il riconoscimento che il dolore degli animali non può essere cancellato».

L’attesa ora si sposta nuovamente nelle aule di Reggio Calabria, con l’obiettivo dichiarato dai legali di parte civile di arrivare finalmente a una sentenza che metta in sicurezza gli ospiti della struttura e accerti le responsabilità definitive.