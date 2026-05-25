Processo “Gotha”, l’appello azzera i vertici degli “invisibili”: assolto anche Sarra

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Il processo d’Appello di “Gotha” si chiude con clamorose assoluzioni: scagionati Romeo, l’ex senatore Caridi, don Pino Strangio e assolto anche il deceduto Sarra.

REGGIO CALABRIA- Crolla rovinosamente in secondo grado l’impianto accusatorio del maxi-processo “Gotha” con la quale la Dda di Reggio Calabria per un decennio ha ipotizzato l’esistenza di una “componente riservata” e massonica della ’ndrangheta, capace di eterodirigere la politica e le istituzioni locali. Il verdetto emesso oggi dalla Corte d’appello di Reggio Calabria ha azzerato le condanne eccellenti, demolendo così- almeno nel secondo grado di giudizio- la tesi dell’esistenza cupola segreta dei cosiddetti “invisibili” e restituendo un quadro che ribalta clamorosamente il primo grado.

PROCESSO GOTHA IN APPELLO LE ASSOLUZIONI ECCELLENTI, DA ROMEO A CARIDI: ASSOLTO DAL « TEOREMA INSITO»

Il nome attorno a cui ruotava l’intero impianto accusatorio delle inchieste riunite come “Mamma Santissima”, “Reghion”, “Fata Morgana”, “Alchimia” e “Sistema Reggio” era quello di Paolo Romeo. Parlamentare nei primi anni novanta per il Partito Socialista Democratico Italiano. Per la Dda reggina Romeo era la mente pensante di una lobby deviata e in primo grado era stato condannato alla pesantissima pena di 25 anni di reclusione. Oggi, 25 maggio 2025, per lui arriva la sentenza di assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste». Difeso dagli avvocati Carlo Morace e Fabio Cutrupi, Romeo vede così cadere le accuse più gravi. Ma, per lui i giudici d’Appello mentre lo assolvevano da un lato dall’altro lato hanno disposto la trasmissione degli atti alla Procura affinché valuti un’eventuale riqualificazione del reato associativo in concorso esterno.

Le sue prime parole fuori dall’aula sanno di liberazione ma anche di dura critica. «Cade definitivamente il teorema insito nel capo di imputazione – ha affermato Romeo -. È durato dieci anni, siamo dovuti giungere sino al pronunciamento della Corte d’Appello per avere una soluzione perché il fatto non sussiste».

Trova la sponda definitiva anche la posizione di Antonio Caridi. L’ex senatore di Forza Italia è stato assolto anche in appello dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Per lui si tratta di una doppia conferma, dopo che già il primo grado lo aveva scagionato da quell’ombra giudiziaria che ne aveva stroncato la carriera politica. Lo scorso dicembre la Cassazione aveva annullato senza rinvio l’ordinanza e assolto definitivamente anche l’avvocato Giorgio De Stefano, l’altro presunto pilastro del “direttorio” segreto.

PROCESSO GOTHA IN APPELLO ASSOLTO ALBERTO SARRA: LA RIABILITAZIONE ALLA MEMORIA

C’è un passaggio della sentenza che tocca corde umane profonde ed è quello legato alla figura di Alberto Sarra. L’ex sottosegretario regionale deceduto soltanto poche settimane fa, il 27 aprile 2026. In primo grado Sarra era stato condannato a 13 anni. I suoi gli avvocati Pino Nardo, Francesco Calabrese e Danilo Sarra hanno chiesto e ottenuto che la Corte non si limitasse a dichiarare il reato estinto per morte del reo. I giudici sono così entrati nel merito, dichiarando «non sussistente il reato di concorso esterno». Restituendo così dignità alla memoria dell’ex esponente politico e dell’uomo.

SCAGIONATI ANCHE DON PINO STRANGIO, CAMMERA E MARRA

Il colpo di spugna della Corte d’Appello travolge anche le posizioni dei coimputati che nel 2021 avevano incassato dure condanne di primo grado. Sono stati infatti assolti con formula piena: Don Pino Strangio, il parroco di San Luca ed ex rettore del Santuario di Polsi. In primo grado era stato condannato a 9 anni e 4 mesi, oggi è stato assolto. Così come l’ex dirigente del Comune di Reggio Calabria Marcello Cammera, che in primo grado era stato condannato a 2 anni. Dai 17 anni di carcere con la quale era stato condannato in primo grado Antonio Marra, oggi anche l’avvocato è stato assolto.