Ponte sullo Stretto, la Camera approva il Dl Commissari

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Approvata la fiducia al Dl Commissari: il Ministero delle Infrastrutture guiderà l’iter del Ponte sullo Stretto, recependo i rilievi contabili.

LA Camera dei deputati ha dato il via libera al Dl Commissari che interviene sulla procedura di realizzazione del Ponte sullo Stretto con il fine di ottemperare ai rilievi della Corte dei Conti.

Il governo ha posto la fiducia sul decreto senza modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato con 186 voti favorevoli, 105 voti contrari e 3 astenuti. Ora i lavori sul provvedimento, approvato in prima lettura a Palazzo Madama, proseguono con l’esame degli ordini del giorno cui seguirà il voto finale così il decreto terminerà il suo percorso di conversione in legge (entro l’11 maggio).

LA CAMERA APPROVA IL DL COMMISSARI PER IL PONTE SULLO STRETTO: IL RUOLO CENTRALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il provvedimento interviene sull’iter procedurale che porterà al via libera finale per la realizzazione del Ponte sullo Stretto ed in particolare rafforza il ruolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come interlocutore con la Commissione europea sull’opera. Infatti, accogliendo i rilievi mossi dalla magistratura contabile, il decreto affida la supervisione sull’iter per la realizzazione del Ponte al Ministero piuttosto che ad un supercommissario come inizialmente ipotizzato.

IL PROGRAMMA TECNICO E LA NUOVA DELIBERAZIONE DEL CIPESS

Il programma è preciso ed è già in itinere. Prevede: l’aggiornamento del Piano economico e finanziario e la rimodulazione del cronoprogramma dovuta allo slittamento dei tempi; l’acquisizione di nuovi pareri tecnici, come quello del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e quello dell’Autorità di regolazione dei Trasporti; più attenti passaggi istruttori, tra cui un nuovo report Iropi e il già citato dialogo con l’Ue. Tutto verrà recepito per la nuova deliberazione del CIPESS che sbloccherà il progetto.