Il nuovo intercity Reggio Calabria-Roma fermo per un guasto un giorno dopo l’esordio

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Proprio un martedì nero per i treni in Calabria: oltre ai problemi sul nodo di Rosarno, fermo anche il nuovo intercity Reggio-Roma nel suo secondo giorno di esercizio. Per un problema sul convoglio, il treno ha raggiunto solo Melito Porto Salvo. Cancellato il resto della corsa

Non è stata una giornata facile quella di oggi – 7 luglio 2026 – per chi ha viaggiato in treno in Calabria. Alla rottura del pantografo a Rosarno che ha provocato, dalle 10 del mattino e fino alle 17 inoltrate, stop e rallentamenti alla circolazione coinvolgendo sia la tirrenica sia il nodo di Tropea, e un’auto ferma a un passaggio a livello tra Roccella e Caulonia, si è registrato ieri anche lo stop del nuovo intercity Reggio Calabria-Roma via jonica fresco di inaugurazione.

La prima corsa del nuovo treno era partita solo il giorno prima, lunedì 6 luglio, salutato con gli applausi nella Locride. La seconda corsa, però, dell’intercity 95418 oggi si è interrotta a Melito Porto Salvo, la sua seconda fermata dopo la partenza da Reggio. Qui, come ci dice viaggiatreno, l’intercity, partito alle 7 e 25 da Reggio come previsto, è pure arrivato con 13 minuti di ritardo. Colpa di un problema tecnico al convoglio che ha fermato, per oggi, la corsa del treno dopo appena mezz’ora dalla partenza.

IL VIAGGIO ALTERNATIVO? PREVEDEVA TRE TRENI: UNO È STATO CANCELLATO, L’ALTRO ACCUMULA RITARDO

Per i passeggeri è iniziata una piccola Odissea. Sono stati dirottati sull’intercity Reggio Calabria Centrale – Lecce (che segue il percorso jonico) fino a Catanzaro Lido dove potevano salire sul regionale Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale fino a Lamezia Terme e qui proseguire il viaggio sull’intercity 560 Reggio Calabria-Roma Termini.

Peccato che il nuovo intercity (quello oggi poi saltato) da programma prometteva di arrivare a Roma alle 17 e 34, mentre l’intercity 560 (che da Reggio parte alle 14 e 23) come orario previsto a Roma segnala 22 e 34 e oggi – a causa dei problemi sulla linea tirrenica determinati dal guasto a Rosarno – ha accumulato 50 minuti di ritardo.

Ma non è detto che i passeggeri oggi erano diretti a Roma sul nuovo intercity siano poi davvero saliti sul secondo convoglio: il regionale Catanzaro Lido-Lamezia che, nella proposta alternativa segnalata dal sito di Trenitalia avrebbe dovuto consentir loro di raggiungerlo (partenza 10 e 46 e arrivo alle 11 e 39), risulta cancellato. Domani è un altro giorno. Si spera anche per i nostri treni.