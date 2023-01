Pistole, ascia e coltello in auto: un arresto a Reggio Calabria

1 minuto per la lettura

Un uomo di 55 anni è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria per porto e detenzione illegali di armi

REGGIO CALABRIA – Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per porto e detenzione illegali di armi. L’uomo è stato fermato ad un posto di blocco nella periferia nord di Reggio Calabria e sottoposto a perquisizione.

A bordo dell’ auto su cui viaggiava, gli operatori hanno scoperto e sequestrato una semiautomatica cal. 7,65 con matricola abrasa, e un revolver cal.6, prive di munizionamento.

Dagli accertamenti effettuati è stato possibile verificare che l’arma calibro 6 era registrata come in possesso ad un’altra persona. Inoltre, gli agenti hanno trovato nell’auto un’ascia e un coltello. In attesa delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria, l’indagato è stato condotto nel carcere di “Arghillá”.