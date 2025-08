Reggio Calabria, finalmente riapre il tapis roulant

3 minuti per la lettura

Finalmente riapre il tapis roulant di Reggio Calabria, dopo svariati anni di stop&go l’impianto di via Giudecca torna funzionante. Il vicesindaco: «Tempi prolungati per questioni di sicurezza e complessità dell’opera».

REGGIO CALABRIA- «E anche se è rotto cammino sopra e sotto, via Aschenez via Torrione, due bimbi col pallone, e intanto guardo il mare, teatro comunale, non voglio litigare non voglio litigare». Era l’estate del 2018 quando Augusto Favaloro lanciava la sua “Tapis Roulant”, pezzo di convincente denuncia sociale ammantato di icastico sarcasmo autoconsolatorio. A distanza di anni, oggi in via Giudecca, quel Tapis Roulant riapre. Il settore Lavori Pubblici del Comune rende noto che riaprirà finalmente la struttura simbolo del modello Reggio di scopellitiana memoria. E sembra quasi sentirlo echeggiare nell’aria quel tormentone. Dopo gli interventi richiesti di manutenzione e messa in sicurezza nel rispetto delle norme vigenti, l’impianto che collega la parte bassa con la parte alta del centro cittadino, torna in funzione.

In particolare sono state effettuate tre principali lavorazioni: un intervento di efficientamento energetico, operazioni di relamping (ovvero la sostituzione dei corpi illuminanti) e la valorizzazione artistica del sistema ettometrico tramite effetti luce colorati. Quindi è stata eseguita una revisione generale degli impianti, in conformità con la normativa vigente. Successivamente, l’organismo di vigilanza ha proceduto alle prove propedeutiche necessarie all’apertura. Tutta la documentazione tecnica e amministrativa è stata trasmessa ad Asfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle strade e delle ferrovie) che ha rilasciato l’autorizzazione necessaria. «Senza tale autorizzazione, ottenuta previo controllo formale e sostanziale di tutti gli atti, non sarebbe stata possibile la riapertura dei tappeti» spiegano dall’amministrazione comunale. Su 10 tappeti uno rimarrà ancora fermo a causa di un vetro rotto che è stato già ordinato e verrà prontamente sostituito. Le lavorazioni sono state interamente seguite e curate dal settore Lavori Pubblici.

LA SODDISFAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REGGIO CALABRIA PER LA RIAPERTURA DEL TAPIS ROULANT

Una storia infinita quella del tapis roulant. Una grande scala mobile dalla via marina alta fino in via Filippini destinata a far fare un salto avanti alla città in termini di innovazione tecnologica, modernità, qualità della vita, in una parola, visione. Ma troppe volte fermata da stop&go oggetto di polemiche e contestazioni anche aspre, da parte dell’opposizione e dei residenti. Quindi da Palazzo San Giorgio ora si evidenzia «che il percorso è stato articolato e complesso; in quanto ha previsto la revisione completa delle parti meccaniche e la sostituzione dei componenti soggetti a usura: interventi necessari a garantire la massima sicurezza degli impianti».

In relazione alla vicenda il vicesindaco Paolo Brunetti, con delega assessorile ai Lavori Pubblici, esprime soddisfazione per l’espletamento di ogni intervento richiesto specificando che, al momento, il tapis roulant sarà aperto dalle 7:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 21. «I tempi per la riapertura si sono prolungati proprio per la necessità di questi interventi e la complessità dell’impianto – chiariscono dal Comune – sono state effettuate, tra le altre cose, anche le prove di carico lavorando per garantire in toto la sicurezza per i fruitori». Suonala ancora, Augusto.