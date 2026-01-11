Aspromonte, allarme lupi, la paura degli allevatori

2 minuti per la lettura

In Aspromonte segnalati già diversi attacchi di lupi a greggi di pecore e cani della zona. Un pastore: «Hanno fatto parecchi danni per tutto il 2025 attaccando il bestiame»

ANOIA – Cresce la preoccupazione tra gli allevatori e i proprietari di bestiame, ma anche tra la popolazione, nelle campagne ai piedi dell’Aspromonte a causa della presenza sul territorio del lupo.

IN ASPROMONTE ALLEVATORI PREOCCUPATI PER GLI ATTACCHI DEI LUPI

Una presenza poco discreta quella del “canis lupus italicus” che lo scorso due gennaio ha attaccato un gregge nella zona Anoia- Maropati. Probabilmente spaventato dai rumori circostanti il selvatico predatore ha potuto assalire solo due degli agnelli del gregge.

I resti dei suddetti animali hanno confermato che l’attacco è stato sferrato senza alcun dubbio da parte di un lupo, risultando evidenti i morsi sotto il collo degli ovini.

«I LUPI SI AGGIRANO IN QUESTE CAMPAGNE DA TEMPO»

«I lupi si aggirano in queste campagne già da un po’ di tempo – ha dichiarato un pastore della zona – e nell’ultimo anno hanno fatto parecchi danni. Nel 2025 nella zona di Cinquefrondi hanno massacrato dei vitellini. In quel caso abbiamo supposto che scendessero dalla zona alta delle campagne di Anoia – Cinquefrondi, in quel tratto di strada che collega Anoia a Giffone, nei pressi di contrada “Corvo”.

GLI ATTACCHI AI GREGGI A CITTANOVA

Ma anche a Cittanova hanno attaccato un gregge. In quell’occasione i proprietari hanno ritrovato i resti di una pecora che era stata completamente smembrata. Hanno capito che fosse opera di un lupo perché il povero animale non aveva più le interiora.

I lupi di solito infatti mangiano fegato, cuore dell’animale. Di norma il lupo ritorna nei luoghi nei quali sa che può trovare cibo, tende ad attaccare animali che non riescono a difendersi, pur essendo numericamente in maggioranza, come le pecore per esempio.

AGGRESSIONI DI LUPI AD ANOIA IN ASPROMONTE

Purtroppo i lupi aggrediscono anche altri animali, come i cani per esempio. Nella zona di Anoia detta “Seritana” nel periodo natalizio una cagnolina è stata aggredita e purtroppo è morta a causa delle ferite riportate. Sempre nella montagna cittanovese una cucciolata randagia è stata vittima di un altro attacco.

Cresce la preoccupazione anche tra la popolazione residente, soprattutto negli habitué delle passeggiate nelle zone montane e di campagna, sempre più prudenti nell’avventurarsi tra il verde, in quella natura che potrebbe non essere così scontatamente rilassante.