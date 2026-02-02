Palmi, crolla controsoffitto del teatro Manfroce, tre feriti

1 minuto per la lettura

A Palmi paura per il crollo di una parte del controsoffitto del teatro Manfroce. Tre feriti tra cui un bambino

Momenti di apprensione al Cineteatro Manfroce di Palmi, dove nel tardo pomeriggio di ieri, domenica primo febbraio 2026, si è verificato il distacco di una parte del controsoffitto, che ha causato il ferimento lieve di tre persone, immediatamente soccorse.

CROLLA CONTROSOFFITTO TEATRO MANFROCE

L’amministrazione comunale ha diffuso una nota ufficiale per ricostruire l’accaduto. Il danno, spiegano dal Comune, ha interessato una porzione limitata di un pannello di rivestimento. Dai primi accertamenti il cedimento non avrebbe coinvolto le strutture portanti dell’edificio.

LA NOTA DEL COMUNE

«Siamo stati informati di quanto accaduto questo pomeriggio (domenica primo febbraio 2026, ndr) presso il Cineteatro Manfroce ed esprimiamo sincero rammarico e vicinanza alle persone coinvolte.

Dalle informazioni attualmente in nostro possesso, un uomo, una donna e un bambino sono rimasti interessati dall’episodio con conseguenze di lieve entità.

L’accaduto ha riguardato il distacco di una limitata porzione di pannello di rivestimento del controsoffitto, e non elementi strutturali dell’edificio. In via del tutto precauzionale, la struttura è stata interdetta al pubblico.

Il Cineteatro Manfroce è stato riaperto da pochi anni, dopo un lungo periodo di chiusura e un importante intervento di ristrutturazione, ed è stato regolarmente sottoposto a tutti i controlli previsti dalla normativa vigente.

Sono già state avviate le necessarie attività tecniche affinché la struttura possa tornare quanto prima fruibile e soprattutto in totale sicurezza».