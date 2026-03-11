L’Olmo di San Lorenzo continuerà a vivere nel MArRc di Reggio

2 minuti per la lettura

Un campione dell’olmo di San Lorenzo, abbattuto dal ciclone Harry lo scorso febbraio, sarà custodito nel museo MArRc di Reggio Calabria

SAN LORENZO – L’olmo del Centro Storico del comune laurentino, abbattuto dal ciclone Harry lo scorso Febbraio, continuerà a vivere. Un campione dell’albero secolare sarà custodito all’interno del Museo Archeologico Nazionale (MArRC) di Reggio Calabria. La comunicazione ufficiale è arriva dal sindaco Sandro Polimeni con un post su facebook, nel quale si legge: ”Cari concittadini, ci sono simboli che appartengono alla storia di una comunità. L’Olmo per San Lorenzo è stato molto più di un albero, è stato memoria, identità, punto di incontro e testimone silenzioso di generazioni di laurentini. Per questo abbiamo sentito il dovere di fare in modo che il suo significato non andasse perduto”.

“Con grande soddisfazione – prosegue – vi comunico che, grazie a una positiva interlocuzione con la Direzione del Museo Archeologico Nazionale (MArRC) di Reggio Calabria, un campione dell’Olmo di San Lorenzo sarà custodito all’interno del Museo, affinché il suo valore storico, culturale e memoriale possa essere preservato e raccontato anche alle future generazioni. Un risultato importante per la nostra comunità, reso possibile anche grazie all’interlocuzione e all’impegno del Presidente del GAL, il professor Giuseppe Bombino, che ringrazio sinceramente per la sensibilità dimostrata verso la storia e l’identità del nostro territorio”.

“Sapere che una parte dell’Olmo sarà custodita in uno dei luoghi culturali più importanti della Calabria significa trasformare un simbolo della nostra comunità in memoria condivisa e patrimonio da custodire nel tempo. Le radici di un paese non si perdono. Continuano a vivere nella memoria, nella storia e nei luoghi che la custodiscono – conclude – . L’Olmo di San Lorenzo continuerà a vivere con noi”.

E’ doveroso ricordare che il sindaco Polimeni, all’indomani della tempesta ha proclamato il lutto cittadino. Bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali, inoltre stop alle manifestazioni pubbliche a carattere ludico e ricreativo. Un’intera comunità chiamata al silenzio. Non per una ricorrenza formale, ma per la perdita del suo simbolo più antico: l’Olmo secolare, un simbolo identitario di 700 anni.