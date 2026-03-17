Cardeto: salvato un uomo dalla furia del torrente in piena

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Salvataggio eroico a Cardeto: i Vigili del Fuoco strappano un uomo alla furia del torrente in piena salvato dopo un intervento ad alto rischio

CARDETO (RC) – Un intervento ad altissimo rischio, conclusosi con un salvataggio che ha dell’eccezionale, quello portato a termine dai Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria nella serata di ieri (16 marzo 2025).

Allertata intorno alle ore 18:30 la Sala Operativa Metropolitana dei Vigili del Fuoco, perché un uomo era rimasto intrappolato con il proprio trattore nell’alveo del torrente Sant’Agata, improvvisamente ingrossatosi a causa della piena. Inutili i primi tentativi di soccorso da parte di alcuni residenti, che hanno cercato di metterlo in salvo con una fune senza riuscirci.

Determinante l’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco che, sotto il coordinamento del Capo Squadra Angelo Morello, ha messo in campo un’operazione di salvataggio tanto rapida quanto complessa. In pochi minuti, realizzata una teleferica che ha consentito ai soccorritori di raggiungere l’uomo ormai in balia della corrente.

LE COMPLESSE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO

Le operazioni si sono svolte in condizioni estreme: soccorritori e malcapitato sono stati travolti dall’acqua, rimanendo per alcuni istanti completamente immersi e bloccati nel torrente, mentre la piena continuava ad aumentare. Momenti di forte tensione che non hanno però fermato il coraggio e la determinazione della squadra.

Con un’azione decisiva e sprezzanti del pericolo, – tuffo nella piena – gli operatori rimasti a riva sono riusciti a recuperare sia l’uomo sia i colleghi, portando tutti in salvo. Trasferito quindi il ferito in una zona più sicura, dove ad attenderlo vi erano i sanitari del 118, già allertati dalla sala operativa provinciale di Viale Antonino Candido.

Un intervento che testimonia, ancora una volta, l’elevatissima professionalità, il senso del dovere e lo straordinario spirito di sacrificio dei Vigili del Fuoco, protagonisti di un salvataggio che ha evitato una possibile tragedia.