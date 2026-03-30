San Luca, la Commissione Straordinaria dà il via ai lavori per il recupero dell’asilo

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A San Luca la Commissione Straordinaria avvia il recupero dell’asilo di via Cervi: primo lotto per i bambini dai 0 ai 3 anni finanziato dal Pnrr.

SAN LUCA (REGGIO CALABRIA) – Un segnale concreto di rinascita per le nuove generazioni di San Luca. E’ il messaggio che trasmette la Commissione Straordinaria che guida il comune di San Luca, annunciando l’avvio ufficiale dei lavori per la realizzazione di un moderno Polo per l’Infanzia nella struttura di via Fratelli Cervi. L’intervento mira a recuperare un complesso edilizio di circa 1.500 metri quadrati che, come sottolineato nella nota stampa della triade composta da composta da Antonio Reppucci, Matilde Mulè e Rosario Fusaro, versava «da anni in stato di abbandono, in stato di grave ammaloramento, anche per ripetuti atti di vandalizzazione». Il progetto complessivo richiederebbe risorse per circa tre milioni e cinquecento mila euro, ma la Commissione è riuscita a sbloccare la prima fase grazie ai fondi del Pnrr.

Con uno stanziamento di circa «560 mila euro disponibili», è stata aggiudicata la gara per il primo lotto funzionale. I lavori, iniziati da pochi giorni, riguarderanno un asilo nido di 380 metri quadrati che sarà «utilizzabile ad opere eseguite, per circa 30 bambini della fascia di età da 0 a 3 anni». La Commissione ha inoltre diffuso le immagini del cantiere e i rendering di quella che sarà la struttura definitiva a beneficio della cittadinanza.

OBIETTIVO COMPLETAMENTO: ASILO E LABORATORI A SAN LUCA

Il progetto di ripristino prevede il ripristino di altri lotti dell’edificio: «si cercherà – scrivono dalla commissione straordinaria- di intercettare ulteriori finanziamenti per realizzare il secondo lotto funzionale (scuola dell’infanzia, su una superficie di circa 680 metri quadrati per la fascia di età dai 3 ai 6 anni) ed il terzo lotto funzionale utilizzabile per la formazione di famiglie e ragazzi su una superficie di 480 metri quadrati per – concludono- laboratorio didattico-formativo, di musica, lingue, scienze, ambiente, agricoltura, artigianato».