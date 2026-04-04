Reggio, marito aggredisce moglie con un coltello

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Dramma in famiglia, a Reggio Calabria marito aggredisce con violenza la moglie un con coltello, intervento rapido Carabinieri Sezione Radiomobile salva la vittima. L’uomo arrestato dopo anni di abusi

Una donna di Reggio Calabria ha chiamato il 112 dopo un’aggressione violenta subita dal marito, che l’ha colpita con un coltello. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria sono intervenuti immediatamente, affidando la vittima alle cure sanitarie. Trasportata d’urgenza in ospedale, le sono state riscontrate lesioni con prognosi di diversi giorni.

AGGREDISCE MOGLIE CON UN COLTELLO, ARRESTO DOPO ANNI DI ABUSI

Gli accertamenti hanno rivelato un quadro di abusi prolungati: anni di violenze fisiche e psicologiche in un contesto familiare dominato da paura e sopraffazione. La donna aveva sopportato in silenzio il calvario, comune in casi di maltrattamenti domestici nella zona. L’uomo è stato arrestato sul posto per i reati contestati.

MARITO VIOLENTO E SITUAZIONE ABUSI A REGGIO



Reggio Calabria registra interventi frequenti contro la violenza di genere, con chiamate al 112 che salvano vite grazie alla rapidità dei Carabinieri. La Compagnia locale invita le vittime a non tacere e a contattare il 112 o le Stazioni Carabinieri vicine. Casi simili si ripetono, evidenziando la necessità di maggiore sensibilizzazione.