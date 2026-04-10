Gioiosa Jonica, ritrovato il 70enne disperso

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Ricerche concluse a Gioiosa Jonica, un 70enne del posto, scomparso ieri pomeriggio, giovedì 9 aprile, ritrovato all’alba in un canale grazie ai droni dei vigili del fuoco

Gioiosa Jonica – Si sono concluse all’alba di oggi, venerdì 10 aprile, le ricerche del 70enne disperso da ieri pomeriggio a Gioiosa Jonica. L’uomo, originario del posto e affetto da lievi problemi di demenza e altre patologie, era uscito da casa intorno alle 15.30 di giovedì 9 aprile senza fare rientro.

RITROVATO ANZIANO 70ENNE DISPERSO A GIOIOSA JONICA

Il piano di ricerca era scattato già dalle 23 di ieri sera con l’impiego dei vigili del fuoco, del nucleo speleo alpino fluviale, del nucleo SAPR con i droni e della squadra terrestre di Siderno, coordinata dal capo reparto Enzo Costa. Secondo quanto riportato, i droni hanno sorvolato nelle prime ore del mattino l’area impervia dell’ultimo avvistamento, fino a individuare l’uomo all’interno di un canale.

L’IMPIEGO DEI DRONI DEI VIGILI DEL FUOCO

L’anziano trovato accasciato ma vigile, quindi recuperato con una manovra complessa e consegnato al personale sanitario per il trasferimento al nosocomio di Locri, dove sarà sottoposto agli accertamenti clinici necessari. Sul posto erano presenti anche i carabinieri della stazione competente.