Gioia Tauro, donna cade dalla bici e rischia di soffocare: salvata dalla Polizia

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Gioia Tauro, cade dalla bici colpendo il viso con il manto stradale, l’importante emorragia l’ha messa a rischio di soffocamento: salvata dalla Polizia. Trasferita d’urgenza al Gom.

GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA) – Un intervento provvidenziale degli agenti della Polizia di Stato ha evitato che una banale caduta in bicicletta si trasformasse in tragedia. Una donna, mentre percorreva una via cittadina a Gioia Tauro, è rimasta coinvolta in un sinistro stradale autonomo. Secondo quanto ricostruito, la donna è improvvisamente caduta battendo violentemente il volto contro il manto stradale. L’urto ha causato una copiosa emorragia che ha esposto la vittima a un imminente rischio di soffocamento. I poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale, giunti immediatamente sul posto, hanno praticato le manovre di primo soccorso necessarie. Gli agenti sono riusciti a mantenere libere le vie respiratorie della donna e a contenere la perdita di sangue, stabilizzandola fino all’arrivo dei sanitari.

CADE DALLA BICI A GIOIA TAURO, TRASPORTATA IN ELISOCCORSO AL GOM DI REGGIO

Data la gravità delle ferite, la macchina dei soccorsi si è mossa con estrema rapidoità. La paziente è stata scortata dalle Volanti in ambulanza presso lo stadio “Don Pasquale Stanganelli”. Da lì, è stata trasferita d’urgenza tramite elicottero al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

IL RINGRAZIAMENTO AGLI AGENTI

Una volta fuori pericolo, la donna ha voluto manifestare la propria riconoscenza scrivendo una lettera agli agenti intervenuti. Nella missiva, la vittima ha espresso profonda gratitudine per la prontezza, la professionalità e la determinazione dimostrate dai poliziotti, il cui operato è stato decisivo per salvarle la vita in un momento di estrema criticità.