Scuolabus sfonda le barriere e rischia di cadere nel fiume a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Nella primissima mattinata, un veicolo adibito a scuolabus cittadino, è stato coinvolto in un incidente. Dai primi rilievi sembra che poco dopo le ore 6, il conducente, per cause ancora, in corso di accertamento, abbia perso il controllo del mezzo sulle bretelle del fiume Calopinace, infrangendo la ringhiera di delimitazione e rischiando di precipitare nell’alveo del corso d’acqua.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia locale che sta effettuando ogni attività necessaria alla ricostruzione della dinamica.

Lo scuolabus per fortuna non trasportava ancora alcun passeggero poiché aveva appena iniziato la propria corsa. Il conducente e stato ricoverato al Gom.