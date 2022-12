Pedone salvo per miracolo a Palmi, auto centra in pieno una Panda parcheggiata

1 minuto per la lettura

Spaventoso incidente stradale a Palmi, auto perde il controllo e sbatte contro un’altra auto in sosta sfiorando l’uomo che ne era appena sceso

PALMI – Passante salvo per miracolo dopo aver rischiato di essere investito da un’auto. Incredibile incidente stradale questa mattina nella cittadina tirrenica lungo la SS 18 nel tratto compreso fra Gioia Tauro e Palmi.

Intorno alle ore 10:36 in prossimità dell’ingresso del centro ricevimenti “Punta Piana” un’automobilista alla guida di una Ford Puma di colore bianco proveniente da Gioia Tauro in direzione Palmi, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’autovettura finendo la sua corsa contro una ringhiera di recinzione e il palo dell’insegna pubblicitaria dell’attiguo Hotel “La Quiete”.

Prima dello schianto, l’auto ha centrato in pieno anche una vecchia Fiat Panda posteggiata al lato della carreggiata dalla quale pochi secondi prima era scesa una persona. Solo per una frazione di secondo, la persona in questione non è stata investita in pieno dell’autovettura senza controllo.

A provarlo anche un video registrato dalle telecamere di sicurezza del medesimo albergo. Sul posto sono intervenuti nell’immediatezza una pattuglia della Polizia municipale di Palmi e un’autoambulanza con personale del 118. Al momento non si segnalano ulteriori feriti.