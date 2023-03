Paziente morto d'infarto al Pronto soccorso, medico sospeso per un anno

1 minuto per la lettura

REGGIO CALABRIA – E’ stato sospeso per un anno dall’esercizio della professione un medico del Pronto soccorso dell’ospedale di Gioia Tauro. Il provvedimento è scaturito dopo la morte di un uomo di 52 anni, avvenuta nell’ottobre del 2021, che era arrivato in ospedale in codice rosso e con sintomi da infarto.

Dall’analisi della cartella clinica del paziente, dei tracciati GPS dell’ambulanza, delle registrazioni delle conversazioni del numero di emergenza 118, delle immagini di videosorveglianza e dalle dichiarazioni rese dai testimoni, gli agenti della Polizia di Stato hanno riscontrato condotte gravemente negligenti poste in essere dal medico dell’ambulanza. Il soccorritore, infatti, a seguito di una sospetta positività al Covid-19 del paziente, si è rifiutato di trasportare il paziente presso il GOM di Reggio Calabria, dove nel frattempo era stata allestita la sala operatoria dell’UTIC per un intervento salvavita, a causa della mancanza di dispositivi di protezione all’interno dell’ambulanza, decidendo arbitrariamente di allontanarsi dal nosocomio e rifiutando le richieste avanzate dai medici del Pronto Soccorso.

Le indagini sono state condotte dalla Procura di Palmi.