Con un coltello in piazza San Pietro, arrestato calabrese

ROMA – Un uomo è stato bloccato, questa mattina, ai controlli di via della Conciliazione, poco prima di entrare in piazza San Pietro, perché armato di coltello. Si tratta di un 51enne originario della provincia di Reggio Calabria che alla richiesta di mostrare il contenuto della sua borsa avrebbe prima rifiutato e poi avrebbe estratto il coltello col quale avrebbe ferito un agente a una gamba procurandogli una ferita giudicata guaribile in dieci giorni: la zona era quella di accesso al pubblico per assistere dalla piazza all’Angelus di Papa Francesco

Restano ancora ignote, per il momento, le motivazioni alla base del gesto del 51enne. Nella giornata di domani, lunedì 29 gennaio, si terrà l’udienza di convalida del fermo dinanzi al giudice monocratico del tribunale penale di piazzale Clodio a Roma