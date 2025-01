Reggio, incendio doloso a auto ad Arghillà: sorpreso un minorenne

1 minuto per la lettura

Un minorenne è stato arrestato dai carabinieri di Reggio Calabria per incendio doloso, il ragazzo ha appiccato il fuoco a delle auto abbandonate ad Arghillà.

REGGIO CALABRIA- I Carabinieri hanno arresto un minorenne per incendio doloso. I militari dell’Arma del comando provinciale di Reggio Calabria hanno sorpreso il giovane ragazzo che con una torcia in mano e, con un gesto incosciente, stava dando fuoco a delle carcasse di auto abbandonate, accumulate proprio a ridosso delle abitazioni del quartiere.

In pochi secondi, le fiamme si sono alzate, avvolgendo quattro veicoli e minacciando di propagarsi alle case vicine e alla vegetazione circostante. L’intervento immediato dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco ha evitato che il rogo potesse trasformarsi in una tragedia. Le fiamme sono state domate in tempo, e solo grazie alla prontezza dei soccorsi non si sono registrati danni a persone o edifici. Il colpevole, sorpreso in flagrante, è un minorenne. I Carabinieri hanno identificato il giovane e, in base alla gravità della situazione, proceduto al suo arresto per incendio doloso. Un atto che avrebbe potuto mettere in pericolo l’intera comunità, ma che grazie alla tempestività delle forze dell’ordine è stato fermato sul nascere.

Questa vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza di ogni singolo intervento, l’attenzione costante di chi protegge la città e la determinazione nel garantire la sicurezza di tutti. Il procedimento penale sul minorenne di Reggio che per l’incendio delle auto si trova nella fase delle indagini preliminari. Per il minore vige il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.