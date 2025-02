Reggio, tentata truffa ad anziana: 50enne napoletano denunciano

1 minuto per la lettura

A Reggio Calabria i carabinieri di Ortì hanno sventato una tentata truffa ai danni di un’anziana. Il finto avvocato era un 50enne napoletano.

REGGIO CALABRIA- Ancora una volta, anziani nel mirino dei truffatori. Ma questa volta, il tentativo di raggiro è andato a vuoto grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Ortì, che hanno identificato e denunciato il responsabile. L’episodio risale al 16 gennaio scorso. Il truffatore, seguendo un copione ormai tristemente noto, ha contattato telefonicamente una signora anziana, fingendosi un avvocato. Con la scusa di un presunto arresto del figlio in seguito a un incidente stradale, ha tentato di estorcere denaro e gioielli alla vittima.

LEGGI ANCHE: Operazione 2 ottobre, sgominata organizzazione dedita alle truffe agli anziani: 20 arresti

Poco dopo, un complice si è presentato alla porta della donna per riscuotere la somma. Dopo aver girovagato per ore nel piccolo centro di Ortì a bordo di un’auto a noleggio, l’uomo è riuscito a farsi consegnare 1000 euro in contanti e alcuni monili d’oro. Tuttavia, le indagini avviate dai Carabinieri hanno permesso di risalire all’identità del presunto malvivente, che è stato denunciato. L’ennesima tentata di truffa ai danni dell’anziana di Reggio, sottolinea la necessità di prestare massima attenzione a questo tipo di raggiri. Le forze dell’ordine raccomandano di non fornire mai dati personali o informazioni finanziarie al telefono e di contattare immediatamente il 112 in caso di sospetto.