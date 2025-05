Paura a Rosarno, spari in centro contro un negozio e uno studio legale

2 minuti per la lettura

Attimi di paura in pieno centro a Rosarno con un ignoto che a bordo di uno scooter ha sparato diversi colpi di arma da fuoco, obiettivo degli spari la vetrina di un negozio prima e l’auto di un avvocato dopo

ROSARNO – I colpi di pistola sono tornati a farsi sentire questa mattina a Rosarno. Erano circa le 10.30 quando un uomo a bordo di uno scooter e con il viso coperto dal casco, non curante delle persone che potevano trovarsi sul posto in quel momento, ha esploso diversi colpi di arma da fuoco contro la vetrina di un negozio di abbigliamento per uomo situata in via Nazionale, generando panico e paura tra le persone che si trovavano lungo la frequentatissima via del centro cittadino.

ROSARNO, DOPO LA VETRINA DEL NEGOZIO IN CENTRO SPARI ANCHE CONTRO LO STUDIO DI UN AVVOCATO

L’uomo, dopo essersi allontanato sempre a bordo dello scooter, come se non bastasse, si è reso protagonista di un ulteriore episodio criminale. Il malvivente ha, infatti, percorso alcune centinaia di metri per raggiungere il luogo in cui trova lo studio di un avvocato del posto, una volta arrivato ha esploso diversi altri colpi di arma da fuoco contro l’automobile del legale.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della locale Tenenza che dopo aver messo in sicurezza le zone interessate dalla sparatoria hanno avviato le indagini per individuare il responsabile dell’atto intimidatorio e comprenderne i motivi. L’attenzione dei militari si concentra sulla raccolta degli indizi lasciati sul posto dall’uomo e su eventuali testimonianze che potranno essere raccolte tra i commercianti e i residenti presenti al momento della sparatoria. Un ruolo determinante nelle indagini, però, lo assumeranno le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona che potrebbero offrire una ricostruzione oggettiva dell’accaduto oltre ad offrire indizi utili all’identificazione dell’uomo sullo scooter.