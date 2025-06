Roccella Jonica: arrestati sei scafisti autori di due sbarchi

2 minuti per la lettura

A Roccella Jonica, sei scafisti arrestati per favoreggiamento immigrazione clandestina. Indagini Polizia e Finanza, cruciali testimonianze migranti.

ROCCELLA JONICA (REGGIO CALABRIA)- Ancora una volta, il Porto delle Grazie. Un nome che evoca accoglienza, ma dietro le cui banchine si celano storie di disperazione e, purtroppo, di lucroso cinismo. Dal 6 al 10 giugno, è stato un via vai di anime stremate: uomini, donne, troppi bambini, strappati alla miseria di Bangladesh, Egitto, Siria, Pakistan, India, Afghanistan, Iraq e Iran. Migranti, che in Italia cercano il respiro di una vita nuova, lontano dagli orrori di casa loro.

Ma tra coloro che c’erano una vita migliore spesso si nascondono anche i trafficanti di vita: gli scafisti. E, questa volta, per i due sbarchi del 6 e 10 giugno l’artiglio implacabile dello Stato, ha stretto il cerchio attorno a chi specula sulla pelle fragile di queste persone. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, lavorando a braccetto, in quella sinergia investigativa hanno messo a segno un colpo significativo. Sei le persone di varie nazionalità sono finite in manette, fermate con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Scafisti, senza cuore né scrupoli, che hanno traghettato questi disperati verso un destino incerto.

ARRESTATI GLI SCAFISTI DEGLI SBARCHI DI ROCCELLA JONICA: LE INDAGINI METICOLOSE DI FINANZA E POLIZIA IL RUOLO DEGLI INTERPRETI

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri, ha visto in prima linea il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siderno e i Finanzieri della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Roccella Jonica. Un lavoro certosino, meticoloso, che non ha lasciato nulla al caso. Perquisizioni mirate, il contributo fondamentale di interpreti – perché la lingua dell’umanità è universale, ma quella del crimine ha i suoi dialetti – hanno permesso di scucire la trama di questi viaggi della speranza che troppo spesso si trasformano in trappole mortali.

È stato un lavoro di cucitura, paziente e determinata, quello che ha permesso di ricostruire ogni fase, ogni dettaglio preparatorio della traversata. E poi, il passaggio cruciale: individuare chi manovrava le fila, chi, per una manciata di denaro, ha giocato con le vite altrui. Non solo. L’intelligenza investigativa ha permesso di smascherare le vere identità di alcuni di questi soggetti, che, con la fredda calcolatrice di chi ha qualcosa da nascondere, avevano fornito generalità false o incomplete, convinti di poter sfuggire alla giustizia.

LE TESTIMONIANZE DEI MIGRANTI: MOTORE DELL’OPERAZIONE

Ma il vero motore di questa operazione, il grido silenzioso che ha trovato eco nelle stanze della Procura, è arrivato proprio dalle vittime. Le testimonianze dei migranti, raccolte con delicatezza e professionalità, si sono rivelate determinanti. Frammenti di paura, di stanchezza, ma anche di lucidità, che hanno fornito precise indicazioni sull’identità di quei sei soggetti, di diverse nazionalità, che si erano assunti il compito di gestire la navigazione di queste carrette del mare, partite da quelle coste libiche e turche ormai da tempo diventate sinonimo di viaggi senza ritorno.