Operazione antidroga nel Reggino, 21 arresti

Sono 21 gli arresti messi a segno in una vasta operazione antidroga nel Reggino, 14 in carcere e 7 ai domiciliari, nel blitz coinvolte tre diverse organizzazioni criminali

REGGIO CALABRIA – È scattata poco prima dell’alba di oggi, 10 luglio 2025, una vasta operazione antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore facente funzione Giuseppe Lombardo, e curata dagli uomini della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Reggio Calabria.

Più di cento gli agenti della Polizia complessivamente impegnati nei territori di Platì e Siderno nella ricerca di 14 soggetti destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere e 7 destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari. Nell’operazione sono, al momento, coinvolte quindi 21 persone accusate di far parte, a vario titolo, di tre differenti associazioni per delinquere.

OPERAZIONE ANTIDROGA 21 ARRESTI NEL REGGINO, LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

Le tre strutture criminali avevano, secondo quanto appurato dagli inquirenti in fase di indagine, tre funzioni distinte nell’ambito di una più ampia organizzazione complessiva. Le prime due erano finalizzate all’importazione dalla Colombia e dall’Ecuador di ingenti carichi di cocaina per lo più nascosta all’interno dei containers stipati sulle navi commerciali. La terza, invece, era specializzata nella coltivazione di piante di canapa indiana e nella successiva commercializzazione, tanto all’ingrosso quanto al dettaglio, della marijuana ricavata dalle stesse coltivazioni.