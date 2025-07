Morto Giuseppe De Masi, imprenditore anti ‘ndrangheta. Il cordoglio di Occhiuto

1 minuto per la lettura

Morto Giuseppe De Masi, imprenditore calabrese simbolo di resistenza e di lotta contro le mafie. Occhiuto: “Esempio per la Calabria e l’intero Paese”

“A nome della Giunta regionale e mio personale, esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe De Masi, figura straordinaria di imprenditore e di uomo, simbolo della resistenza civile contro la ’ndrangheta”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria dopo la notizia della scomparsa dell’imprenditore calabrese noto per il suo coraggio nella lotta alla ‘ndrangheta.

“La sua vita, segnata da coraggio, innovazione e impegno per la legalità, rappresenta un esempio altissimo per la Calabria e per l’intero Paese” continua Occhiuto.

“Accanto a lui, oggi come ieri, c’è la forza della sua famiglia, a cominciare dal figlio Antonino, che ha raccolto con determinazione l’eredità del padre, proseguendo da protagonista una storia di dignità e di lotta contro ogni forma di intimidazione criminale”.

La Regione Calabria – conclude il governatore – è vicina a questi eroi silenziosi e non dimenticherà mai l’opera e il sacrificio di Giuseppe De Masi”.

De Masi è noto per il suo impegno civile e le denunce pubbliche delle estorsioni mafiose. Tutto questo lo ha reso simbolo di resistenza calabrese. Insieme a suo padre, inoltre, ha fondato la De Masi Industrie Meccaniche, azienda leader nella produzione di macchine agricole. Suo figlio, Antonino De Masi, ha continuato l’eredità paterna, portando avanti l’azienda e mantenendo l’impegno contro la criminalità organizzata.